Впервые в истории города в Перми пройдут ночной забег и велогонка

Первое Пермское Беговое сообщество будет готовить желающих к соревнованиям. Его участники проведут беговые экскурсии по новой локации. Планируются коллаборации с пермскими дизайнерами и художниками. После соревнований пермяков ждет вечеринка с музыкой и танцами. Зарегистрироваться на забег и велогонку можно по ссылке.