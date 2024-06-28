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Posted Сегодня, 06:05

Published Сегодня, 06:05

Modified Сегодня, 06:07

Updated Сегодня, 06:07

В Перми впервые состоятся ночной забег и гонка на велосипедах

Впервые в истории города в Перми пройдут ночной забег и велогонка

28 июня 2024, 06:05
Фото: ideogram.ai

В Перми впервые состоятся ночной забег и гонка на велосипедах

После соревнований для участников организуют вечеринку.

Впервые в Перми состоится забег и велозаезд по ночному городу. Проект «Темные ночи» будет реализован 17 августа. Пермяки смогут пробежать дистанции на 2,5 и 10 км или поучаствовать в велогонке. На пути к финишу их ждут перформативные практики и световые эксперименты.

Первое Пермское Беговое сообщество будет готовить желающих к соревнованиям. Его участники проведут беговые экскурсии по новой локации. Планируются коллаборации с пермскими дизайнерами и художниками. После соревнований пермяков ждет вечеринка с музыкой и танцами. Зарегистрироваться на забег и велогонку можно по ссылке.

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#Спорт#Пермь#Велогонка#Соревнования
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