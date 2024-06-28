Впервые в истории города в Перми пройдут ночной забег и велогонка

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
Впервые в Перми состоится забег и велозаезд по ночному городу. Проект «Темные ночи» будет реализован 17 августа. Пермяки смогут пробежать дистанции на 2,5 и 10 км или поучаствовать в велогонке. На пути к финишу их ждут перформативные практики и световые эксперименты.
Первое Пермское Беговое сообщество будет готовить желающих к соревнованиям. Его участники проведут беговые экскурсии по новой локации. Планируются коллаборации с пермскими дизайнерами и художниками. После соревнований пермяков ждет вечеринка с музыкой и танцами. Зарегистрироваться на забег и велогонку можно по ссылке.