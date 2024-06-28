За полгода УФАС оштрафовало органы власти в Прикамье более чем на миллион рублей

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
За первую половину 2024 года в Пермское УФАС поступило 105 жалоб на нарушение процедур торгов, что на 45 меньше, чем в первом полугодии 2023 года. 42 жалобы признаны обоснованными, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.
Причины жалоб:
Также в первом полугодии в Пермское УФАС поступило 77 заявлений о нарушении антимонопольного законодательства со стороны органов власти.
Сферы, в которых выявлены признаки нарушений:
Органам власти восемь предупреждений и возбуждено дело о нарушении Закона о защите конкуренции в отношении ПФИЦ УрО РАН. Общая сумма штрафов составила 1 млн 108 тыс. рублей.