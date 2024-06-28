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За полгода УФАС оштрафовало органы власти в Прикамье более чем на миллион рублей

За полгода УФАС оштрафовало органы власти в Прикамье более чем на миллион рублей

28 июня 2024, 09:24
Фото: 1MI
Количество жалоб относительно прошлого года снизилось на треть
Сюжет
Уфас

За первую половину 2024 года в Пермское УФАС поступило 105 жалоб на нарушение процедур торгов, что на 45 меньше, чем в первом полугодии 2023 года. 42 жалобы признаны обоснованными, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Причины жалоб:

  • нарушение порядка оценки заявок участников закупок;
  • неполная/недостоверная информация о предмете закупки (торгов) в документации;
  • избыточные требования/условия исполнения договора;
  • неправомерное отклонение заявок участников;
  • противоречия в документации.

Также в первом полугодии в Пермское УФАС поступило 77 заявлений о нарушении антимонопольного законодательства со стороны органов власти.

Сферы, в которых выявлены признаки нарушений:

  • пассажирские перевозки общественным транспортом;
  • ритуальные услуги;
  • аренда государственного или муниципального имущества.

Органам власти восемь предупреждений и возбуждено дело о нарушении Закона о защите конкуренции в отношении ПФИЦ УрО РАН. Общая сумма штрафов составила 1 млн 108 тыс. рублей.

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#Уфас#Экономика#Фас#Пермское уфас
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