За полгода УФАС оштрафовало органы власти в Прикамье более чем на миллион рублей

За первую половину 2024 года в Пермское УФАС поступило 105 жалоб на нарушение процедур торгов, что на 45 меньше, чем в первом полугодии 2023 года. 42 жалобы признаны обоснованными, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.