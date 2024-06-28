Жестоко расправились с криминальным авторитетом. В Кузбассе осуждены участники банды

Posted Сегодня, 04:30
Published Сегодня, 04:30
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Updated Сегодня, 04:32
В Кемерове осуждены шесть человек, которые совершили ряд тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе нашумевшее убийство криминального авторитета по кличке Мастер в мае 2013 года.
По версии следствия, летом 2013 года местный житель собрал банду из физически сильных знакомых и стал принимать заказы на расправу. Злоумышленники совершали преступления в период с 2010 по май 2015 года, сообщает VSE42.Ru. Криминального авторитета Мастера убили, когда он подъехал к дому и вышел из автомобиля. В мужчину выстрелили не менее 30 раз, после чего скрылись с места преступления, рассказали в следственных органах.
По обвинительному вердикту присяжных и обвинительному приговору суда шестерым злоумышленникам назначили от 4,5 до 24 лет колонии строгого режима. Ранее трое обвиняемых согласились на сделку со следствием, им назначено от 14 до 16 лет лишения свободы.
Лидер преступной группы, глава кемеровского клуба айкидо «Сэй Шин» Андрей Синюков сбежал за рубеж, его местонахождение установлено в октябре прошлого года. Ведется расследование. Сам Синюков говорил, что его обвиняют необоснованно.