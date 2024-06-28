Жестоко расправились с криминальным авторитетом. В Кузбассе осуждены участники банды

По версии следствия, летом 2013 года местный житель собрал банду из физически сильных знакомых и стал принимать заказы на расправу. Злоумышленники совершали преступления в период с 2010 по май 2015 года, сообщает VSE42.Ru. Криминального авторитета Мастера убили, когда он подъехал к дому и вышел из автомобиля. В мужчину выстрелили не менее 30 раз, после чего скрылись с места преступления, рассказали в следственных органах.