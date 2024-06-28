Житель Бикбарды забил знакомого насмерть топором и спрятал труп в лесу

Следствием установлено, что между 61-летним мужчиной и обвиняемым произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый избил топором оппонента, который от полученных травм скончался. После этого злоумышленник, чтобы скрыть следы преступления, на снегоходе увез тело погибшего за 8 километров от места совершения преступления, где закопал в лесу в снегу.