Житель Бикбарды забил знакомого насмерть топором и спрятал труп в лесу

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
Житель села Бикбарда Куединского муниципального округа предстанет перед судом за убийство односельчанина. Завершено расследование дела об убийстве, сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.
Днем 6 декабря 2023 года в лесном массиве в 8-ми километрах от села Бикбарда было обнаружено тело 61-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти. В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый, 45-летний местный житель, был в кратчайший срок установлен и задержан.
Следствием установлено, что между 61-летним мужчиной и обвиняемым произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый избил топором оппонента, который от полученных травм скончался. После этого злоумышленник, чтобы скрыть следы преступления, на снегоходе увез тело погибшего за 8 километров от места совершения преступления, где закопал в лесу в снегу.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.