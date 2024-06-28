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Posted Сегодня, 13:17

Published Сегодня, 13:17

Modified Сегодня, 13:24

Updated Сегодня, 13:24

Житель Прикамья забил знакомого насмерть топором и спрятал труп в лесу

Житель Бикбарды забил знакомого насмерть топором и спрятал труп в лесу

28 июня 2024, 13:17
Фото: СУ СКР по Пермскому краю

Житель Прикамья забил знакомого насмерть топором и спрятал труп в лесу

Он вез тело 8 километров на снегоходе.

Житель села Бикбарда Куединского муниципального округа предстанет перед судом за убийство односельчанина. Завершено расследование дела об убийстве, сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.

Днем 6 декабря 2023 года в лесном массиве в 8-ми километрах от села Бикбарда было обнаружено тело 61-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти. В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый, 45-летний местный житель, был в кратчайший срок установлен и задержан.

Следствием установлено, что между 61-летним мужчиной и обвиняемым произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый избил топором оппонента, который от полученных травм скончался. После этого злоумышленник, чтобы скрыть следы преступления, на снегоходе увез тело погибшего за 8 километров от места совершения преступления, где закопал в лесу в снегу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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#Общество#Убийство#Куеда#Убийца
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