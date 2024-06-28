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Зонтичные поручительства КМСП в приграничных регионах привлекли 13 млрд. рублей

Зонтичные поручительства КМСП в приграничных регионах привлекли 13 млрд. рублей

28 июня 2024, 10:44
Фото: 1MI
Малый и средний бизнес Крыма, Севастополя и приграничных регионов России, таких как Воронежская, Ростовская, Белгородская, Курская и Брянская области, получил финансовую поддержку в размере 13,3 млрд рублей.

Это стало возможным благодаря специальному лимиту «зонтичных» поручительств, предоставленному Корпорацией МСП.

Для предпринимателей в этих регионах были запущены особые «зонтичные» поручительства с повышенным уровнем покрытия, чтобы стимулировать банки активнее кредитовать бизнес. Под эти поручительства МСП приграничных регионов привлекли 10,4 млрд рублей, Крыма и Севастополя — 2,9 млрд рублей, передает ТАСС.

Наибольшее количество кредитов под поручительства получили предприятия обрабатывающих производств, строительства и сельского хозяйства в приграничных регионах. В Крыму и Севастополе лидерами стали строительство, гостиничный и ресторанный бизнес, а также обрабатывающие производства.

Всего было заключено более 800 кредитных договоров с использованием спецлимита «зонтичных» поручительств в приграничных регионах, а в Крыму и Севастополе — свыше 530 договоров.

Поддержка МСП приграничных территорий стала одной из ключевых тем на встрече председателя Правительства РФ с генеральным директором Корпорации МСП Александром Исаевичем. Михаил Мишустин поручил корпорации помочь местным предпринимателям в развитии и поддержании их бизнеса.Как рассказал Александр Исаевич, наибольшую активность проявили представители микробизнеса: на их долю в приграничных регионах пришлось более 6,3 млрд рублей и 680 кредитных договоров, а в Крыму и Севастополе — свыше 2,1 млрд рублей и почти 500 договоров.

Напомним, что специальный лимит «зонтичных» поручительств с повышенным уровнем покрытия риска для кредитования МСП приграничных территорий, Крыма и Севастополя был представлен в начале 2024 года. «Зонтичные» поручительства Корпорации МСП покрывают до 50% от суммы банковского кредита и позволяют получить его предпринимателю даже при отсутствии необходимого залога. Сумма поручительства может достигать 1 млрд рублей при сроке до 15 лет. Введение инструмента стартовало по поручению президента России Владимира Путина в 2021 году в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

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