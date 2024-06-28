Зонтичные поручительства КМСП в приграничных регионах привлекли 13 млрд. рублей

Поддержка МСП приграничных территорий стала одной из ключевых тем на встрече председателя Правительства РФ с генеральным директором Корпорации МСП Александром Исаевичем. Михаил Мишустин поручил корпорации помочь местным предпринимателям в развитии и поддержании их бизнеса.Как рассказал Александр Исаевич, наибольшую активность проявили представители микробизнеса: на их долю в приграничных регионах пришлось более 6,3 млрд рублей и 680 кредитных договоров, а в Крыму и Севастополе — свыше 2,1 млрд рублей и почти 500 договоров.



Напомним, что специальный лимит «зонтичных» поручительств с повышенным уровнем покрытия риска для кредитования МСП приграничных территорий, Крыма и Севастополя был представлен в начале 2024 года. «Зонтичные» поручительства Корпорации МСП покрывают до 50% от суммы банковского кредита и позволяют получить его предпринимателю даже при отсутствии необходимого залога. Сумма поручительства может достигать 1 млрд рублей при сроке до 15 лет. Введение инструмента стартовало по поручению президента России Владимира Путина в 2021 году в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».