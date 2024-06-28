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Звезда «Реальных пацанов» Бежанян решил баллотироваться на выборы в Прикамье

Звезда «Реальных пацанов» Бежанян решил баллотироваться на выборы в Прикамье

28 июня 2024, 08:30
Фото: VK Армен Бежанян
В плане партийной принадлежности актер аполитичен.
Сюжет
Выборы

Актер кино и политик Армен Бежанян, наиболее известный как Арменка в популярном пермском сериале «Реальные пацаны», баллотируется на выборы в Пермском крае. Он заявил о желании принять участие в выборах в Думу родного города Осы. Об этом сообщила «Комсомольская правда» со ссылкой на актера.

Сейчас Бежанян — действующий депутат представительного органа. По словам мужчины, он абсолютно аполитичен в плане партийной принадлежности.

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#Политика#Выборы#Пермский край#Дума#Реальные пацаны#Армен Бежанян#Осы
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