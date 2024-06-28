Звезда «Реальных пацанов» Бежанян решил баллотироваться на выборы в Прикамье

Актер кино и политик Армен Бежанян, наиболее известный как Арменка в популярном пермском сериале «Реальные пацаны», баллотируется на выборы в Пермском крае. Он заявил о желании принять участие в выборах в Думу родного города Осы. Об этом сообщила «Комсомольская правда» со ссылкой на актера.