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Жителя Челябинска осудили за обман трёх пенсионерок из Пермского края

Челябинца осудили за обман трёх кунгурских пенсионеров

29 июня 2024, 07:57
Фото: 1MI

Жителя Челябинска осудили за обман трёх пенсионерок из Пермского края

Всего же жертвами группы аферистов стали 12 человек из четырёх регионов.
Сюжет
Кунгур

Вынесен приговор жителю Челябинска, участвовавшему в обмане пенсионеров из четырех регионов страны. В частности, его жертвами стали три пенсионерки из Кунгура, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

Суд над 20-летним челябинцем прошел в Ижевске. Мужчина признан виновным в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч. 2, ч. 3, ч. 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», совершенных в городах Челябинске, Полевском Свердловской области, Воткинске и Ижевске, а также Кунгуре.

В сентябре 2022 года молодой человек нашел через мессенджер криминальную подработку в качестве курьера. Он должен был прибывать на указанный куратором адрес и забирать деньги у граждан, обманутых по схеме «Родственник в беде». После чего нужно было переводить наличные на указанные номера банковских карт, оставляя себе процент в качестве вознаграждения за работу. Его сообщники держали потерпевших «на телефоне», не давая им позвонить родственникам. Таким образом, пострадали 12 пожилых граждан, которые поддались на уловки аферистов и лишились сбережений.

В октябре 2022 года под видом следователя аферист в разговоре по телефону убедил 92-летнюю кунгурячку передать денежные средства в сумме 120 тыс. рублей для возмещения ущерба пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии, которое якобы совершила ее дочь. Введенная в заблуждение бабушка, не задумываясь, отдала все свои сбережения доверенному лицу якобы следователя, в качестве которого к ней приехал фигурант. Аналогичным способом были обмануты еще две пожилые жительницы Кунгура, которые передали в руки мошенника 100 и 300 тыс. рублей, а также пенсионеры из Свердловской, Челябинской областей и Удмуртии. Общий ущерб составил 1,8 миллиона рублей. Только после передачи денег потерпевшие проверяли информацию, полученную по телефону. Созвонившись с родственниками и выяснив, что с ними все в порядке, они обращались в полицию.

Сотрудники уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Кунгурский» провели оперативные мероприятия и задержали злоумышленника в Челябинске.

По совокупности преступлений суд назначил виновному наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, с него в пользу потерпевших будет взыскана сумма причиненного материального ущерба.

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#Происшествия#Суд#Мошенничество#Мошенники#Кунгур
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