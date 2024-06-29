Челябинца осудили за обман трёх кунгурских пенсионеров

В октябре 2022 года под видом следователя аферист в разговоре по телефону убедил 92-летнюю кунгурячку передать денежные средства в сумме 120 тыс. рублей для возмещения ущерба пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии, которое якобы совершила ее дочь. Введенная в заблуждение бабушка, не задумываясь, отдала все свои сбережения доверенному лицу якобы следователя, в качестве которого к ней приехал фигурант. Аналогичным способом были обмануты еще две пожилые жительницы Кунгура, которые передали в руки мошенника 100 и 300 тыс. рублей, а также пенсионеры из Свердловской, Челябинской областей и Удмуртии. Общий ущерб составил 1,8 миллиона рублей. Только после передачи денег потерпевшие проверяли информацию, полученную по телефону. Созвонившись с родственниками и выяснив, что с ними все в порядке, они обращались в полицию.