ДВМС на ПМЭФ-2024: международное сотрудничество в новых реалиях

На ПМЭФ-2024 Департамент внешнеэкономических и международных связей г. Москвы в лице руководителя Сергея Черёмина продемонстрировал, что в условиях глобальных вызовов международное сотрудничество приобретает новые формы и направления. Дипломатия городов, межрегиональное взаимодействие, стратегическое партнерство между странами открывают широкие возможности для укрепления экономических связей, реализации совместных проектов и достижения целей устойчивого развития. Форум подтвердил, что только через диалог, партнерство и совместные усилия можно эффективно адаптироваться к новым реалиям и создавать условия для устойчивого развития и процветания.