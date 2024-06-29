ДВМС на ПМЭФ-2024: международное сотрудничество в новых реалиях

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
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В его рамках состоялось несколько мероприятий, посвященных данной теме, в которых принял участие руководитель ДВМС г. Москвы Сергей Черёмин.
В ходе панельной дискуссии «Международное межрегиональное сотрудничество: экономика возможностей» обсуждалась роль дипломатии городов в современном мире. Москва является одним из крупнейших макрорегионов Евразии и мира, активно инвестирует в развитие инфраструктуры и социальной сферы, занимая лидирующие позиции в международных рейтингах. Трехлетние программы сотрудничества и специальные комиссии по взаимодействию с различными странами способствуют росту внешнеэкономических связей и увеличению торгового оборота.
На Региональном консультативном форуме «Деловой двадцатки» (B20) обсуждались принципы устойчивого развития в городском управлении. Москва служит примером успешной диверсификации источников поступления в бюджет, снижения зависимости от нефтегазовых и ресурсодобывающих компаний, сохранения практически бездефицитного бюджета и направления значительных средств на развитие городской среды.
Бизнес-диалог «Россия — Индия» был посвящен обсуждению ключевых направлений сотрудничества и перспектив их развития. Несмотря на рекордный уровень товарооборота между странами, важной задачей остается выработка торгово-экономического баланса и определение новых перспективных товаров для взаимодействия. Индия готова увеличить экспорт в Россию, особенно фармацевтических и сельскохозяйственных продуктов, а также количество совместных предприятий.
На ПМЭФ-2024 Департамент внешнеэкономических и международных связей г. Москвы в лице руководителя Сергея Черёмина продемонстрировал, что в условиях глобальных вызовов международное сотрудничество приобретает новые формы и направления. Дипломатия городов, межрегиональное взаимодействие, стратегическое партнерство между странами открывают широкие возможности для укрепления экономических связей, реализации совместных проектов и достижения целей устойчивого развития. Форум подтвердил, что только через диалог, партнерство и совместные усилия можно эффективно адаптироваться к новым реалиям и создавать условия для устойчивого развития и процветания.