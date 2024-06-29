Евро-2024: Сегодня сыграют первые матчи плей-офф

По именам самая громкая пара 1/8. За последние 5 лет между собой встречались всего дважды. И оба раза победа оставалась за Францией. 3-2 в полуфинале Лиги Наций, отыгравшись по ходу матча с 0-2. И 1-0 в полуфинале российского мундиаля. Примечательно, что оба этих турнира Франция следом выиграла. Обе команды сейчас выглядят не лучшим образом. Забитыми голами на групповой стадии порадовали всего по два раза, очень много позволяют своим соперникам, которые пока были не топ уровня. Сможет ли кто-то из них включить всю свою мощь, какую мы привыкли у них видеть, или посмотрим очень скучный матч беззубых команд?