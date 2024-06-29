Евро-2024: Сегодня сыграют первые матчи плей-офф

Posted Сегодня, 16:32
Published Сегодня, 16:32
Modified Сегодня, 16:34
Updated Сегодня, 16:34
Вот и начался раунд плей-офф Евро-2024. Посмотрим, с чем подошли команды к этой стадии.
Италия-Швейцария
Обе команды вышли в плей-офф со второго места, но ситуации у них были абсолютно разные. Швейцария уже после второго тура обеспечила себе выход из группы, и заключительный матч против Германии выходила расслабленная. Даже вели в счёте до 92ой минуты, пока Фюлькруг не сравнял счёт. Есть ощущение, что в группе команда играла в эконом-режиме, показывала ровно столько, сколько нужно было для результата. И сегодня могут включиться на максимум.
Итальянцы же выбрались из «группы смерти» и подарили нам, пока что, самый драматичный матч турнира. В матче с Хорватией Матиа Дзакканьи сравнял счёт на 98-й минуте, за 20 секунд до финального свистка, отправив Модрича и компанию домой. Провели неровный матч с Албанией, и были полностью деклассированы испанцами. Да, по счёту там было всего 1-0, но по игре шансов не было никаких. Местами складывалось ощущение, что папа вышел с сыном во двор — показать как надо играть. Нас ждёт матч двух равных команд, в котором чаша весом может качнуться в любую сторону.
Германия — Дания
Хозяев турнира уже многие записали в фаворитов Евро, и основания для этого имеются. Ситуация схожая со Швейцарией: уверенно, на классе прошли свою группу, не потратив лишних сил и эмоций. Полностью готовы к плей-офф и к борьбе за титул.
У датчан же была самая пацифистская группа: 5 из 6 матчей закончились ничьей. Сами датчане «расписали мировую» во всех своих трёх матчах. Команда неудобная, колючая, умеющая терпеть и обороняться. Однако, по-настоящему серьёзной проверки на прочность пока не было. Англичане, с их нынешним футболом, явно не выглядят атакующей машиной. Справятся ли скандинавы с мощью Германии под натиском домашних трибун?
Испания — Грузия
Обе команды имеют огромное количество поклонников на этом Евро. Испанцы приезжали в статусе претендентов на титул, а грузины по ходу турнира влюбили в себя большое количество нейтральных фанатов. Конечно, по игре команды абсолютно разного уровня. «Красная Фурия» собрала 9 из 9 очков в своей группе, не давая соперникам не единого шанса.
Грузины сотворили первую сенсацию турнира, обыграв Португалию. Однако стоит понимать что для португальцев матч был ничего не решающий, и многие лидеры получили отдых. Но подвиг Грузии от этого не становится менее значимым. С любым другим соперником грузины могли бы побороться за четвертьфинал, но испанцы пока выглядят командой без слабых мест. А может Хвича и Микаутадзе их найдут?
Франция-Бельгия
По именам самая громкая пара 1/8. За последние 5 лет между собой встречались всего дважды. И оба раза победа оставалась за Францией. 3-2 в полуфинале Лиги Наций, отыгравшись по ходу матча с 0-2. И 1-0 в полуфинале российского мундиаля. Примечательно, что оба этих турнира Франция следом выиграла. Обе команды сейчас выглядят не лучшим образом. Забитыми голами на групповой стадии порадовали всего по два раза, очень много позволяют своим соперникам, которые пока были не топ уровня. Сможет ли кто-то из них включить всю свою мощь, какую мы привыкли у них видеть, или посмотрим очень скучный матч беззубых команд?
Англия-Словакия
Сколько уже вы успели прочитать про унылый и прагматичный футбол Саутгейта? И всё правда. Смотреть матчи сборной Англии на этом турнире пока невозможно. Разве что использовать их вместо снотворного, тогда толк есть. Парадоксально, но искусственный интеллект считает команду «Трёх Львов» главным фаворитом на титул. И если Англия действительно вернётся домой с кубком, то всем будет неважно, как она его выиграла. Может это тот самый прагматизм, который всегда им был нужен?
Словаки же показали себя крепкой командой, выйдя из самой ровной группы (все участники набрали по 4 очка). В статье перед турниром мы писали, что Шкриниар и Лоботка, проведшие плохой клубный сезон, могут скинуть с себя груз ответственности и в сборной показать всё, на что они способны. Так и происходит. Лоботка собирает награды лучшему игроку матча, а Милан Шкриниар цементирует оборону своей сборной. Если англичане не начнут играть в более смелый и атакующий футбол, словаки способны их за это наказать и просто перетерпеть.