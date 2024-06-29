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Дмитрий Лапшин покинул должность главного архитектора Перми

Главный архитектор Перми покинул свою должность

29 июня 2024, 05:24
Фото: forum-100.ru

Дмитрий Лапшин покинул должность главного архитектора Перми

Дмитрий Лапшин занимал этот пост девять лет.

Первый заместитель начальника департамента градостроительства и архитектуры — главный архитектор Перми Дмитрий Лапшин покинул должность. Вчера, 28 июня у Лапшина был последний рабочий день, сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на мэрию.

Дмитрий Лапшин работает в сфере архитектуры более 25 лет. С 2013 года он сначала исполнял обязанности начальника департамента градостроительства и архитектуры, а потом и возглавлял это подразделение администрации. Дмитрий Лапшин был назначен главным архитектором Перми в 2015 году.

Окончил в 1996 году Уральскую государственную архитектурно-художественную академию в Екатеринбурге по специальности «Архитектура». С 1996 года работал архитектором, главным архитектор ЗАО «Творческая архитектурно-конструкторская мастерская (ТАКМ) „Проект-Пермь“.

С 2000 года является членом Союза архитекторов России.

Участник Международного конкурса Национальной ассоциации архитектурных школ США (1994).

Авторские проекты:

  • административное здание по ул. Осинская, 16 в г. Перми,
  • реконструкция парка по ул. Розалии Землячки в г. Перми,
  • застройка квартала №14 в г. Перми (1 очередь, жилой дом по ул. Островского, 29),
  • реконструкция парка по ул. Екатерининская в г. Перми,
  • деловой центр по адресу Куйбышева, 66 в г. Перми,
  • проект планировки по застройке лесопарка «Черняевский лес» в г. Перми,
  • проект планировки исторического центра города Перми, расположенного в пойме р. Егошиха (Разгуляй) и др.
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