Главный архитектор Перми покинул свою должность

Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
Modified Сегодня, 05:26
Updated Сегодня, 05:26
Первый заместитель начальника департамента градостроительства и архитектуры — главный архитектор Перми Дмитрий Лапшин покинул должность. Вчера, 28 июня у Лапшина был последний рабочий день, сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на мэрию.
Дмитрий Лапшин работает в сфере архитектуры более 25 лет. С 2013 года он сначала исполнял обязанности начальника департамента градостроительства и архитектуры, а потом и возглавлял это подразделение администрации. Дмитрий Лапшин был назначен главным архитектором Перми в 2015 году.
Окончил в 1996 году Уральскую государственную архитектурно-художественную академию в Екатеринбурге по специальности «Архитектура». С 1996 года работал архитектором, главным архитектор ЗАО «Творческая архитектурно-конструкторская мастерская (ТАКМ) „Проект-Пермь“.
С 2000 года является членом Союза архитекторов России.
Участник Международного конкурса Национальной ассоциации архитектурных школ США (1994).
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