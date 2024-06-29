Главный архитектор Перми покинул свою должность

Дмитрий Лапшин работает в сфере архитектуры более 25 лет. С 2013 года он сначала исполнял обязанности начальника департамента градостроительства и архитектуры, а потом и возглавлял это подразделение администрации. Дмитрий Лапшин был назначен главным архитектором Перми в 2015 году.