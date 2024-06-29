Межрегиональная дипломатия: Москва на волне глобального взаимодействия

Москва заключает трёхлетние программы сотрудничества, охватывающие различные сферы, такие как градостроительство, транспорт, социальные услуги, здравоохранение, культура и цифровизация. Эти программы способствуют укреплению внешнеэкономических связей. Кроме того, созданы комиссии по сотрудничеству с различными странами, такими как Белоруссия. Внешний торговый оборот между Москвой и Белоруссией вырос с 2,5 до 21 миллиарда долларов. Значительное сотрудничество установлено и с Китаем: в январе 2023 года представители правительства Москвы посетили Китай, где подписали программу сотрудничества с Харбином. В мае 2024 года Москва стала партнёром Харбина на Российско-Китайском ЭКСПО.