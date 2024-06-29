Межрегиональная дипломатия: Москва на волне глобального взаимодействия

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
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Updated Сегодня, 10:54
Участники обсудили важность дипломатии городов в современных условиях.
Сергей Черёмин, Министр Правительства Москвы и глава Департамента внешнеэкономических и международных связей, выступил в роли основного спикера. Он отметил, что межрегиональные связи имеют ключевое значение для глобального сотрудничества, открывая новые горизонты. Москва, являясь одним из крупнейших макрорегионов мира, стабильно занимает место среди десяти крупнейших локальных экономик. Город интенсивно инвестирует в модернизацию своей инфраструктуры, транспорта, строительство, а также в социальную сферу, образование и здравоохранение. Высокий уровень жизни и развитая транспортная система Москвы, признанные в индексе ООН-Хабитат, стали возможны благодаря активному международному сотрудничеству.
Москва заключает трёхлетние программы сотрудничества, охватывающие различные сферы, такие как градостроительство, транспорт, социальные услуги, здравоохранение, культура и цифровизация. Эти программы способствуют укреплению внешнеэкономических связей. Кроме того, созданы комиссии по сотрудничеству с различными странами, такими как Белоруссия. Внешний торговый оборот между Москвой и Белоруссией вырос с 2,5 до 21 миллиарда долларов. Значительное сотрудничество установлено и с Китаем: в январе 2023 года представители правительства Москвы посетили Китай, где подписали программу сотрудничества с Харбином. В мае 2024 года Москва стала партнёром Харбина на Российско-Китайском ЭКСПО.
Москва активно развивает сотрудничество с Филиппинами, установив связи с Манилой и Себу, что привело к участию Филиппин в международном транспортном саммите в Москве. Сотрудничество налажено также с африканскими странами, такими как Алжир, где была подписана программа сотрудничества в транспортной сфере. Важным направлением сотрудничества является СНГ, особенно Казахстан и Узбекистан. Дни Москвы в Астане и частые визиты делегаций из Ташкента способствуют укреплению внешнеэкономических связей.
Москва активно взаимодействует с крупнейшими городами Турции: Стамбулом, Анкарой и Антальей. Городская дипломатия помогает преодолевать политические барьеры. Международные мероприятия, такие как Международный муниципальный форум БРИКС, который состоится в августе, способствуют развитию этих связей.
Али Бабаджан, председатель Партии демократии и прогресса Турции, также говорил о развитии торговых и инвестиционных отношений между Россией и Турцией. Он отметил, что обе страны нацелены на развитие инноваций и инфраструктурных проектов. Взаимоуважение, взаимодействие и совместные действия являются основой их сотрудничества.
Посол Бразилии в России Родриго де Лима Баэна Соарес подчеркнул важность БРИКС в координации мер и расширении сотрудничества. БРИКС помогает устранять барьеры и укреплять инвестиционные потоки, что способствует росту бизнеса и венчурных инвестиций. Расширение БРИКС и включение новых стран делают эту организацию значимой на мировой арене. Бразилия стремится диверсифицировать экспорт и укрепить экономические связи с Россией, Китаем, Индией и ЮАР. В прошлом году торговый объем между Россией и Бразилией достиг рекордных 1,3 миллиарда долларов, и сотрудничество продолжает активно развиваться.