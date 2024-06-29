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Posted Сегодня, 08:28

Published Сегодня, 08:28

Modified Сегодня, 08:30

Updated Сегодня, 08:30

В Соликамске мошенники пишут от имени нового главы города

Мошенники уже пишут соликамским руководителям от имени новоназначенного мэра

29 июня 2024, 08:28
Фото: Telegram-канал Александра Русанова

В Соликамске мошенники пишут от имени нового главы города

Александр Русанов просит реагировать только на официальные паблик и канал.

В Соликамске мошенники уже пишут руководителям предприятий и организаций города от имени новоназначенного мэра, Александра Русанова. Об этом сам градоначальник сообщает в своем телеграм-канале.

«Прошу быть бдительными. В телеграме пишут мошенники якобы от моего имени», — отмечает Русанов и приводит скриншот такой переписки.

В нем мошенники идут по традиционной схеме — пишут о проверке, проводящийся в городе ФСБ. На этот раз речь идет о «действиях экстремистов».

«Вся достоверная информация оперативно будет размещаться здесь и на моей странице ВКонтакте», — отмечает Русанов.

Бывший глава администрации Ленинского района Перми Александр Русанов официально возглавил Соликамский городской округ 25 июня.

#Происшествия#Мошенники#Соликамск
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