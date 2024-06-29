Мошенники уже пишут соликамским руководителям от имени новоназначенного мэра

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
В Соликамске мошенники уже пишут руководителям предприятий и организаций города от имени новоназначенного мэра, Александра Русанова. Об этом сам градоначальник сообщает в своем телеграм-канале.
«Прошу быть бдительными. В телеграме пишут мошенники якобы от моего имени», — отмечает Русанов и приводит скриншот такой переписки.
В нем мошенники идут по традиционной схеме — пишут о проверке, проводящийся в городе ФСБ. На этот раз речь идет о «действиях экстремистов».
«Вся достоверная информация оперативно будет размещаться здесь и на моей странице ВКонтакте», — отмечает Русанов.
Бывший глава администрации Ленинского района Перми Александр Русанов официально возглавил Соликамский городской округ 25 июня.