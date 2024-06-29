На станции «Пермь-Сортировочная» до конца года установят шумозащитные экраны

Posted Сегодня, 04:10
Published Сегодня, 04:10
Modified Сегодня, 04:10
Updated Сегодня, 04:10
Завершился основной этап реконструкции транзитного парка станции «Пермь-Сортировочная». Вдоль путей станции до конца 2024 года планируют установить шумозащитные экраны, сообщает в пресс-службе Свердловской железной дороги.
Экраны минимизируют акустическую нагрузку на микрорайон Пролетарский, расположенный вблизи станции. Вместе с установкой экранов также проведут благоустройство и озеленение прилегающей территории.
Реконструкция станции «Пермь-Сортировочная» позволила удлинить приемоотправочные пути транзитного парка. Для этих целей уложили 3,3 км новой рельсошпальной решетки и 18 стрелочных переводов, провели реконструкцию контактной сети с установкой 159 новых опор и сетей связи. Новая инфраструктура рассчитана на пропуск грузовых поездов повышенного веса до 9 тыс. тонн и длины до 100 условных вагонов.
Обновленный транзитный парк сможет принимать тяжеловесные и длинносоставные поезда, идущие по Транссибу в направлении с востока на запад, а также из Березниковско-Соликамского узла без приостановки маневровых работ на станции. Суточный вагонооборот станции «Пермь-Сортировочная» в среднем достигает 8,6 тыс. единиц.