На станции «Пермь-Сортировочная» до конца года установят шумозащитные экраны

Обновленный транзитный парк сможет принимать тяжеловесные и длинносоставные поезда, идущие по Транссибу в направлении с востока на запад, а также из Березниковско-Соликамского узла без приостановки маневровых работ на станции. Суточный вагонооборот станции «Пермь-Сортировочная» в среднем достигает 8,6 тыс. единиц.