Пермяк прописал в закамской квартире 13 иностранцев

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
Прокуратура Кировского района Перми утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Мужчина занимался пропиской иностранцев за деньги, сообщают в прокуратуре региона.
Обвиняемый в этом и прошлом году зарегистрировал в принадлежащей ему на праве собственности жилплощади 13 иностранных граждан. При этом, мужчина не имел намерения предоставлять свою квартиру для пользования иностранцам, а лишь поставил на учет по месту пребывания с целью получения от них денег.
Сейчас мужчина обвиняется по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации).
Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Перми для рассмотрения по существу.