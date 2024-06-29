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Published Сегодня, 10:02

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Updated Сегодня, 10:04

Пермяк прописал в закамской квартире 13 иностранцев

Пермяк прописал в закамской квартире 13 иностранцев

29 июня 2024, 10:02
Фото: 1MI
За свою услугу постановки на учет он получил деньги.

Прокуратура Кировского района Перми утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Мужчина занимался пропиской иностранцев за деньги, сообщают в прокуратуре региона.

Обвиняемый в этом и прошлом году зарегистрировал в принадлежащей ему на праве собственности жилплощади 13 иностранных граждан. При этом, мужчина не имел намерения предоставлять свою квартиру для пользования иностранцам, а лишь поставил на учет по месту пребывания с целью получения от них денег.

Сейчас мужчина обвиняется по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации).

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Перми для рассмотрения по существу.

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