Пермяк прописал в закамской квартире 13 иностранцев

Обвиняемый в этом и прошлом году зарегистрировал в принадлежащей ему на праве собственности жилплощади 13 иностранных граждан. При этом, мужчина не имел намерения предоставлять свою квартиру для пользования иностранцам, а лишь поставил на учет по месту пребывания с целью получения от них денег.