Пермяки вновь обратили внимание на займы «до зарплаты»

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
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Updated Сегодня, 06:19
В мае в Пермском крае выдано 65,9 тыс. микрокредитов. Это на 6% больше, чем в апреле (62,4 тыс. займов), сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Пермский край занимает по этому показателю 12 место в стране.
Наибольшее количество микрозаймов в регионах РФ в мае 2024 года было выдано в Москве (175,8 тыс. ед.), Московской области (152,2 тыс. ед.), Краснодарском крае (123,3 тыс. ед.), Свердловской области (104,9 тыс. ед.) и Республике Башкортостан (103,0 тыс. ед.).
По сравнению с предыдущим месяцем самый значительный рост выдачи микрозаймов в мае 2024 года в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования) был зафиксирован в Санкт-Петербурге (+6,9%), Ставропольском крае (+6,4%), а также в Воронежской (+6,2%), Тюменской (+6,0%) и Ленинградской (+6,0%) областях.