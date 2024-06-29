Пермяки вновь обратили внимание на займы «до зарплаты»

По сравнению с предыдущим месяцем самый значительный рост выдачи микрозаймов в мае 2024 года в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования) был зафиксирован в Санкт-Петербурге (+6,9%), Ставропольском крае (+6,4%), а также в Воронежской (+6,2%), Тюменской (+6,0%) и Ленинградской (+6,0%) областях.