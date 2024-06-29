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В мае пермяки взяли микрозаймов на 6% больше, чем в апреле

Пермяки вновь обратили внимание на займы «до зарплаты»

29 июня 2024, 06:17
Фото: 1MI

В мае пермяки взяли микрозаймов на 6% больше, чем в апреле

В мае в Прикамье выдано почти 66 тысяч микрозаймов.

В мае в Пермском крае выдано 65,9 тыс. микрокредитов. Это на 6% больше, чем в апреле (62,4 тыс. займов), сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Пермский край занимает по этому показателю 12 место в стране.

Наибольшее количество микрозаймов в регионах РФ в мае 2024 года было выдано в Москве (175,8 тыс. ед.), Московской области (152,2 тыс. ед.), Краснодарском крае (123,3 тыс. ед.), Свердловской области (104,9 тыс. ед.) и Республике Башкортостан (103,0 тыс. ед.).

По сравнению с предыдущим месяцем самый значительный рост выдачи микрозаймов в мае 2024 года в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования) был зафиксирован в Санкт-Петербурге (+6,9%), Ставропольском крае (+6,4%), а также в Воронежской (+6,2%), Тюменской (+6,0%) и Ленинградской (+6,0%) областях.

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#Экономика#Кредитование#Кредиты#Прикамье
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