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Прокуратура требует запретить клип Моргенштерна (признан иноагентом) и DJ Smash

Прокуратура требует запретить клип DJ Smash

29 июня 2024, 10:46
Фото: кадр из клипа

Прокуратура требует запретить клип Моргенштерна (признан иноагентом) и DJ Smash

В клипе диджей и рэпер предстали в образах католических священников.

Прокуратура Петербурга подала иск с требованием запретить в России клип Моргенштерна (признан иноагентом) и DJ Smash «Новая волна». Об этом сообщила руководительница объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева в телеграм-канале.

Административный иск подан в Колпинский районный суд и пока не поступил на рассмотрение к судье.

«Из иска следует, что в клипе прослеживается неуважение к обрядам и правилам церкви, демонстрируются сцены сексуального характера в стенах храма, тем самым искажается представление несовершеннолетних о ценностях религии, — цитирует пресс-секретарь содержание заявления. — Возникают опасения, что, глядя на это творчество, у подростков не будет адекватного формирования системы ценностей с такими понятиями как уважение и толерантное отношение к людям, гуманизм, милосердие».

В клипе, вышедшем в апреле 2021 года, рэпер и диджей предстают в нарядах католических священников и танцуют вместе с паствой в церкви в ожидании конца света. В другой сцене артист танцует с женщинами в одежде, похожей на монашескую. Сейчас у клипа больше 47 млн просмотров.

Андрей Ширман — популярный российский диджей и музыкальный продюсер, известный под псевдонимом DJ Smash. Родился в Перми, автор гимна 300-летия города «Любимая Пермь».

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#Прокуратура#Культура#Запрет
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