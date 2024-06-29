Разработка проекта продления улицы Монастырской подорожала вдвое

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
Муниципальное предприятия «Пермблагоустройство» вновь объявило конкурс на проектирование нового участка улицы Монастырская — от площади Трех столетий до Мотовилихинских заводов. Максимальная стоимость контракта выросла до 13 млн рублей. Первым внимание на объявленный конкурс обратило ИА «Текст».
В мае городские власти уже искали разработчика проекта продления улицы Монастырская. За разработку проекта предполагалось заплатить 6,5 млн рублей. Конкурс, итоги которого планировали подвести 18 июня, был признан несостоявшимся.
Согласно техническому заданию, протяженность нового участка составит 1,5 км. Дорога будет двухполосной с велодорожкой шириной в 2 м. Ширина тротуара составит 3 м, а общая площадь озеленения — 1,1 га. Кроме того, проектировщик предусматривает строительство разворотной площадки для городского пассажирского транспорта и размещение остановок. Срок окончания подготовки проекта — до конца 2024 года.
Основными этапами разработки проектно-изыскательной документации будут следующими: создание проектной документации, землеустроительные работы, разработка цифровой информационной модели (BIM), государственная экспертиза, экспертиза достоверности определения сметной стоимости. Работы пройдут за счет муниципального бюджета.