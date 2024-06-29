Разработка проекта продления улицы Монастырской подорожала вдвое

Согласно техническому заданию, протяженность нового участка составит 1,5 км. Дорога будет двухполосной с велодорожкой шириной в 2 м. Ширина тротуара составит 3 м, а общая площадь озеленения — 1,1 га. Кроме того, проектировщик предусматривает строительство разворотной площадки для городского пассажирского транспорта и размещение остановок. Срок окончания подготовки проекта — до конца 2024 года.