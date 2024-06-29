Скульптуры из скоб «Пермских ворот» проданы московской галерее

«Долго думал, брать или нет. Вроде бы не мой материал. Современные скобы, что в них такого? Но всё же притянули. Это значит, успели-таки напитаться определённой энергией, силой. Тема тут одна, всё на поверхности, глубоко копать не требуется. Название — „Мы из ГУЛАГа“, — пишет скульптор в соцсети.