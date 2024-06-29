Скульптуры из скоб «Пермских ворот» проданы московской галерее

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Скульптор Олег Филимонов уже продал первую партию пластических объектов, сделанных из скоб арт-объекта Николая Полисского. Об этом сообщает «Новый комапньон».
Ранее стало известно, что Олег Филимонов, создающий объекты из старого железа, сделал из скоб, скреплявших брёвна «Пермских ворот», серию «железных человечков».
Как сообщил скульптор изданию, первую партию человечков полностью купила московская галерея Натальи Грабарь, и теперь он собрал ещё какое-то количество скоб на месте разобранных «Пермских ворот», чтобы эту серию продолжить. Все человечки разные, ни один образ не повторяется.
Олег Филимонов работает с «железом с историей». Как правило, материал для своих объектов он находит на месте снесённых старинных домов. Скобы от «Пермских ворот» — слишком новое железо для Филимонова, поэтому он счёл нужным прокомментировать новую работу в соцсетях.
«Долго думал, брать или нет. Вроде бы не мой материал. Современные скобы, что в них такого? Но всё же притянули. Это значит, успели-таки напитаться определённой энергией, силой. Тема тут одна, всё на поверхности, глубоко копать не требуется. Название — „Мы из ГУЛАГа“, — пишет скульптор в соцсети.