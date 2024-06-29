У регионального отделения ЛДПР в Пермском крае сменился руководитель

Также на отчетно-выборной партийной конференции 29 июня был обновлен состав координационного совета. В него вошли: Олег Постников, Константин Бусовиков, координатор Чусовского местного отделения ЛДПР и местный депутат Андрей Захаров, участник СВО и координатор Уинского местного отделения партии Анатолий Мухин, руководитель молодежного отделения реготделения ЛДПР Ян Романов, а также пермский активист Дмитрий Стахов. Руководителем Контрольно-ревизионной комиссии переизбрана Виктория Косарева, сообщает издание.