У регионального отделения ЛДПР в Пермском крае сменился руководитель

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Руководитель фракции ЛДПР в Заксобрании Пермского края Олег Постников избран координатором регионального отделения партии. Решение было принято на заседании обновленного координационного совета реготделения ЛДПР, сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на политика.
Срок полномочий Постникова, ранее неоднократно возглавлявшего реготделение, составляет три года. Депутат Пермской городской думы Константин Бусовиков, координировавший работу регионального отделения с 2022 года, назначен заместителем нового руководителя.
Также на отчетно-выборной партийной конференции 29 июня был обновлен состав координационного совета. В него вошли: Олег Постников, Константин Бусовиков, координатор Чусовского местного отделения ЛДПР и местный депутат Андрей Захаров, участник СВО и координатор Уинского местного отделения партии Анатолий Мухин, руководитель молодежного отделения реготделения ЛДПР Ян Романов, а также пермский активист Дмитрий Стахов. Руководителем Контрольно-ревизионной комиссии переизбрана Виктория Косарева, сообщает издание.