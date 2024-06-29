В Перми пройдет встреча с авторами фильма «Культурная комедия»

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
В воскресенье, 30 июня, в Перми пройдет встреча создателей фильма «Культурная комедия» со зрителями. В ней примут участие Гавриил Гордеев (Гавр) и Ямур Гульмутдинов, сообщает ИА «Текст».
Встреча начнется в 16:00 на первом этаже 2 очереди ТРК «Семья». После этого пройдет показ фильма в кинотеатре «Синема Парк», на две недели раньше начала проката в России.
Снятый в Перми и Пермском крае фильм «Культурная комедия» (12+) выйдет в прокат 11 июля. Съемки кинокартины проходили прошлым летом в знаковых и культурно-исторических местах нашего региона — в Пермском театре оперы и балета, Институте культуры, парке им. А. П. Чехова, а также в пейзажах Губахинского района.
В проекте участвовали и пермяки — они снялись в сцене празднования 300-летия Перми. «Культурная комедия» снята при поддержке министерства культуры Пермского края и Пермской кинокомиссии. В создании фильма участвовали: генеральный продюсер Гавриил Гордеев (генеральный продюсер он-лайн кинотеатра «ОККО»), автор идеи Ямур Гильмутдинов, сценарист Дмитрий Заболотский (драматург и режиссер пермского театра «Большая стирка»).
Режиссер «Культурной комедии» Владимир Котт. Главные роли исполнили такие известные актеры как Алексей Чадов, Яна Гладких, Юрий Стоянов и другие. По сюжету циничный пермский чиновник Виктор Летаев курирует дорожное строительство и привык всегда добиваться своего. Он знает и любит свое дело, но ничем другим не интересуется. Однако новым вектором развития региона становятся культура и искусство. Теперь, чтобы сохранить за собой кресло чиновника, Летаев должен изучить культурное наследие Пермского края. Он берет уроки у преподавателя искусствоведения Марины Николаевны, и интрига заключается в том, удастся ли ей «облагородить» чиновника?