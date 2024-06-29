properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 06:44

Published Сегодня, 06:44

Modified Сегодня, 06:46

Updated Сегодня, 06:46

У предпринимателя из Пермского края изъято контрафактных сигарет на миллион

В Юсьве у предпринимателя выявлено контрафактных сигарет на миллион рублей

29 июня 2024, 06:44
Фото: прокуратура Пермского края

У предпринимателя из Пермского края изъято контрафактных сигарет на миллион

На протяжении двух лет он возил их из Перми и продавал местным жителям мелким оптом.

Прокуратура Юсьвинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного предпринимателя. Мужчина торговал контрафактными сигаретами, сообщает краевая прокуратура.

Обвиняемый, являясь индивидуальным предпринимателем, в 2022 и 2023 годах организовал систематическую перевозку в целях продажи немаркированных сигарет различных марок из Перми на производственную базу в селе Юсьва. Уже на месте со склада бизнесмен реализовывал данный контрафакт мелкооптовыми партиями населению.

Деятельность предпринимателя была пресечена сотрудниками регионального УФСБ, в ходе обыска изъято свыше 6 тыс. пачек немаркированной продукции на сумму более 1 млн рублей.

Сейчас мужчина обвиняется по п. «б» ч.6 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, перевозка, хранение в целях сбыта, продажа немаркированных табачных изделий, совершенное в особо крупном размере).

Уголовное дело направлено в Юсьвинский районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

#Общество#Контрафакт#Контрафактная продукция
Подпишитесь
Мошенники уже пишут соликамским руководителям от имени новоназначенного мэра
Сегодня, 08:28
Главный архитектор Перми покинул свою должность
Сегодня, 05:24
Челябинца осудили за обман трёх кунгурских пенсионеров
Сегодня, 07:57
На станции «Пермь-Сортировочная» до конца года установят шумозащитные экраны
Сегодня, 04:10
Пермяки вновь обратили внимание на займы «до зарплаты»
Сегодня, 06:17