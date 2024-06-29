В Юсьве у предпринимателя выявлено контрафактных сигарет на миллион рублей

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Прокуратура Юсьвинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного предпринимателя. Мужчина торговал контрафактными сигаретами, сообщает краевая прокуратура.
Обвиняемый, являясь индивидуальным предпринимателем, в 2022 и 2023 годах организовал систематическую перевозку в целях продажи немаркированных сигарет различных марок из Перми на производственную базу в селе Юсьва. Уже на месте со склада бизнесмен реализовывал данный контрафакт мелкооптовыми партиями населению.
Деятельность предпринимателя была пресечена сотрудниками регионального УФСБ, в ходе обыска изъято свыше 6 тыс. пачек немаркированной продукции на сумму более 1 млн рублей.
Сейчас мужчина обвиняется по п. «б» ч.6 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, перевозка, хранение в целях сбыта, продажа немаркированных табачных изделий, совершенное в особо крупном размере).
Уголовное дело направлено в Юсьвинский районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.