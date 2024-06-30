Алиментщики задолжали пермским детям 3,4 миллиарда рублей

Posted Сегодня, 04:51
Published Сегодня, 04:51
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Updated Сегодня, 04:53
Долги по алиментам в Прикамье, по данным прокуратуры, составляют 3,4 млрд рублей. Совместными действиями ведомства и приставов с начала 2024 года окончено и прекращено 2,8 тыс. исполнительных производств о взыскании алиментов, в пользу детей взыскано 318 млн рублей, что на 15% больше, чем за тот же период годом ранее.
Взысканные суммы ежегодно увеличиваются. Начиная с 2021 года к 2023 году сумма возвращенных детям алиментов выросла с 667 тыс. рублей до 1,4 млрд рублей.
Одним из действенных способов побуждения должников к исполнению обязанностей по оплате алиментов является их привлечение к административной и уголовной ответственности, сообщили в прокуратуре.