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Алиментщики задолжали пермским детям 3,4 миллиарда рублей

Алиментщики задолжали пермским детям 3,4 миллиарда рублей

30 июня 2024, 04:51
Фото: Изображение Midjourney
За 2023 год в судах с применением процедуры принудительного взыскания с нерадивых родителей удалось взыскать 1,4 млрд рублей.

Долги по алиментам в Прикамье, по данным прокуратуры, составляют 3,4 млрд рублей. Совместными действиями ведомства и приставов с начала 2024 года окончено и прекращено 2,8 тыс. исполнительных производств о взыскании алиментов, в пользу детей взыскано 318 млн рублей, что на 15% больше, чем за тот же период годом ранее.

Взысканные суммы ежегодно увеличиваются. Начиная с 2021 года к 2023 году сумма возвращенных детям алиментов выросла с 667 тыс. рублей до 1,4 млрд рублей.

Одним из действенных способов побуждения должников к исполнению обязанностей по оплате алиментов является их привлечение к административной и уголовной ответственности, сообщили в прокуратуре.

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