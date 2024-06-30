Алиментщики задолжали пермским детям 3,4 миллиарда рублей

Долги по алиментам в Прикамье, по данным прокуратуры, составляют 3,4 млрд рублей. Совместными действиями ведомства и приставов с начала 2024 года окончено и прекращено 2,8 тыс. исполнительных производств о взыскании алиментов, в пользу детей взыскано 318 млн рублей, что на 15% больше, чем за тот же период годом ранее.