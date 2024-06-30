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Американский центровой заключил контракт с пермской командой «ПАРМА»

Американский центровой заключил контракт с пермской командой «ПАРМА»

30 июня 2024, 07:26
Фото: VK клуба «Парма»
В минувшем сезоне американский центровой выступал за «Астану».


Американский центровой Ройс Хэмм (25 лет, 206 см) подписал соглашение с пермским баскетбольным клубом «Парма». Об этом сообщили в самом клубе.

Контракт с игроком подписан на один сезон с возможностью продления ещё на год. В завершившемся сезоне лиги Хэмм стал лидером чемпионата по подборам со средним показателем 8,4 за игру. Игрок набирал в среднем 16,6 очка за матч в составе «Астаны».

Новичок родился в Хьюстоне, штат Техас. Профессиональная карьера Ройса началась в Бельгии, куда он переехал в 2022 году. Он провел 8 матчей в чемпионате страны (10.9 очка и 5.3 подбора в среднем за игру), а также 8 игр в Кубке ФИБА-Европа (12.3 очка и 4 подбора за матч).

В январе 2023 года Ройс присоединился к «Зениту», в составе которого провел 26 игр в Единой Лиге ВТБ, в среднем набирая 5.8 очка и 3.7 подбора за игру. В минувшем сезоне американский центровой выступал за «Астану», где провел 33 игры в среднем имея 16,6 очков, 8,2 подбора, 0,9 передач, 0,9 блок-шотов за 31 минуту на площадке.

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