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Published Сегодня, 13:32

Modified Сегодня, 13:34

Updated Сегодня, 13:34

Березниковец хочет получить полмиллиона с детского лагеря из-за сломанной руки сына

Березниковец хочет получить полмиллиона с детского лагеря из-за сломанной руки сына

30 июня 2024, 13:32
Фото: 1MI
Мальчик сорвался с турника и повредил руку еще два года назад, теперь его родители вышли с иском в суд.

Житель Березников обратился с гражданским иском к загородному лагерю отдыха и оздоровления детей «Дружба» о взыскании компенсации морального вреда, рассказали в суде. В обоснование он указал, что его сын в июне 2021 года отдыхал в лагере и во время занятия на спортивной площадке у сына соскользнули руки с перекладины турника. Вожатая отряда не смогла удержать мальчика, поэтому он упал и получил закрытый перелом костей левого предплечья.

Директор лагеря о случившемся сообщила матери ребенка через несколько часов. Как считает отец мальчика, все это время пострадавший находился без квалифицированной медицинской помощи.

Мать забрала сына из лагеря, самостоятельно доставила его в травматологический пункт городской больницы. Ребенок был экстренно госпитализирован, проведена хирургическая операция, около двух недель он находился на стационарном лечении. Через месяц была сделана повторная операция. Период лечения в целом составил более двух месяцев. Полученная ребенком травма квалифицирована как тяжкий вред здоровью.

Как указал в иске отец, в результате полученной травмы мальчик испытал физические страдания, сильные болевые ощущения, все лето проходил в гипсе и медицинской металлической конструкции, был ограничен в движениях, прекратил занятия в спортивной секции, семья отказалась от летней поездки к морю.

Истец просит взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в сумме 500 тыс. рублей.

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