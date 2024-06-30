Березниковец хочет получить полмиллиона с детского лагеря из-за сломанной руки сына

Житель Березников обратился с гражданским иском к загородному лагерю отдыха и оздоровления детей «Дружба» о взыскании компенсации морального вреда, рассказали в суде. В обоснование он указал, что его сын в июне 2021 года отдыхал в лагере и во время занятия на спортивной площадке у сына соскользнули руки с перекладины турника. Вожатая отряда не смогла удержать мальчика, поэтому он упал и получил закрытый перелом костей левого предплечья.