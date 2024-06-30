Будет ли жара в Прикамье в июле? Отвечают синоптики

Сегодня, 30 июня, в Пермском крае воздух прогреется до +22…27°С, причем теплее на севере! В Перми около +23°С, прогнозируют синоптики ЦГМС. Это происходит, считают метеорологи ГИС-центра ПГНИУ, потому, что территория региона попалв под влияние гребня повышенного давления, который обусловит малооблачную погоду и потепление днем до +20…+25˚



В начале следующей недели 1–3 июля температурный фон будет выше климатической нормы на 1–3°С. По прогнозам, июль должен быть жарким.