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Published Сегодня, 05:45

Modified Сегодня, 05:48

Updated Сегодня, 05:48

Будет ли жара в Прикамье в июле? Отвечают синоптики

Будет ли жара в Прикамье в июле? Отвечают синоптики

30 июня 2024, 05:45
Фото: properm.ru
В первый день июля в Пермском крае прогнозируются дожди и грозы.

Сегодня, 30 июня, в Пермском крае воздух прогреется до +22…27°С, причем теплее на севере! В Перми около +23°С, прогнозируют синоптики ЦГМС. Это происходит, считают метеорологи ГИС-центра ПГНИУ, потому, что территория региона попалв под влияние гребня повышенного давления, который обусловит малооблачную погоду и потепление днем до +20…+25˚

В начале следующей недели 1–3 июля температурный фон будет выше климатической нормы на 1–3°С. По прогнозам, июль должен быть жарким.

Сегодня ночью столбик термометра окажется на уровне +10…15°С, в Перми около +13°С, днём ожидается +23…28°С, в Перми +25…27°С. Днем 1 июля через регион пройдет фронтальный раздел, с ним будут связаны кратковременные дожди и грозы, сопровождаемые порывистым ветром.

#Пермь#Погода#Прикамье
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