«Люстра взорвется». Соликамец обиделся на продавцов и пообещал устроить теракт

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
Соликамский суд приговорил обиженного «шутника» к трем годам условного срока с испытательным сроком на 10 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.
Как рассказали в суде, в феврале 2024 года мужчина обиделся на сотрудников промтоварного магазина. Он купил новую люстру и принес ее домой. А когда установил, оказалось, что электроприбор не работает.
Тогда мужчина позвонил в Единую дежурную диспетчерскую службу, и сообщил; «…Я положил в магазин люстру со взрывчаткой. Месяц назад туда положил. В ней взрывное устройство. Сейчас вызывайте на меня милицию. Я буду взрывать. Другого выхода нет…»
После угроз администрация магазина обратилась в полицию. На место выехали представители экстренных служб и силовых ведомств. Мужчину задержали и допросили, свою вину в содеянном он признал.
Обвинительным приговором действия злоумышленника были квалифицированы как заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба и наступления иных общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений, в отношении объекта социальной инфраструктуры.