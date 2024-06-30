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Published Сегодня, 12:41

Modified Сегодня, 12:43

Updated Сегодня, 12:43

«Люстра взорвется». Соликамец обиделся на продавцов и пообещал устроить теракт

«Люстра взорвется». Соликамец обиделся на продавцов и пообещал устроить теракт

30 июня 2024, 12:41
Фото: 1MI
Суд признал мужчину виновным в заведомо ложном сообщении о минировании магазина.

Соликамский суд приговорил обиженного «шутника» к трем годам условного срока с испытательным сроком на 10 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.

Как рассказали в суде, в феврале 2024 года мужчина обиделся на сотрудников промтоварного магазина. Он купил новую люстру и принес ее домой. А когда установил, оказалось, что электроприбор не работает.

Тогда мужчина позвонил в Единую дежурную диспетчерскую службу, и сообщил; «…Я положил в магазин люстру со взрывчаткой. Месяц назад туда положил. В ней взрывное устройство. Сейчас вызывайте на меня милицию. Я буду взрывать. Другого выхода нет…»

После угроз администрация магазина обратилась в полицию. На место выехали представители экстренных служб и силовых ведомств. Мужчину задержали и допросили, свою вину в содеянном он признал.

Обвинительным приговором действия злоумышленника были квалифицированы как заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба и наступления иных общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений, в отношении объекта социальной инфраструктуры.

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