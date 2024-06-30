Музей Мотовилихинских заводов могут продать за 13 миллионов рублей

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Published Сегодня, 06:01
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Арбитражный управляющий Андрей Берсенев объявил торги в форме публичного предложения по продаже непрофильного имущества ПАО «Мотовилихинские заводы», первыми на это обратили внимание журналисты «КоммерсантЪ-Прикамье».
Единый лот содержит 71 позицию, его начальная стоимость составляет 18,428 млн руб. В состав лота входят два земельных участка: площадью 4,3 тыс. кв. м. с видом разрешенного использования под музей и привокзальная площадь у станции Мотовилиха площадью 3,2 тыс. кв. м.
В лот также включены одноэтажное здание музея и несколько десятков экспонатов из числа образцов военной техники. Торги будут проводиться с 1 по 12 июля, с 8 июля начальная цена будет снижена до 13,821 млн рублей.
Как ранее сообщалось, музей пермской артиллерии, который с момента его создания принадлежал «Мотовилихинским заводам» станет структурным подразделением Пермского краеведческого музея. Присоединение к Пермскому краеведческому музею позволит сохранить экспозиции и фонды Музея пермской артиллерии, развивать научно-фондовую, экспозиционную и социокультурную деятельность. Экспозиции Музея пермской артиллерии сохраняются.