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Published Сегодня, 04:30

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Updated Сегодня, 04:33

Пермячка требует с трех больниц миллион за смерть дочери

Пермячка требует с трех больниц миллион за смерть дочери

30 июня 2024, 04:30
Фото: 1MI
Две больницы отказались экстренно госпитализировать пациентку, а в третьей она умерла.

Завтра, 1 июля, Индустриальный районный суд начнет рассматривать иск жительницы Перми сразу к трем пермским медучреждениям. Речь идет о взыскании компенсации морального вреда с городских клинических больниц им. М. А. Тверье, ГКБ № 2 им. Ф. Х. Граля и ГКБ № 4. Для защиты интересов женщины в процессе участвует прокуратура.

Женщина требует компенсации морального вреда в размере одного миллиона рублей за смерть своей дочери.

Как известно из материалов дела, в одной из названных больниц в 2023 году умерла 40-летняя пермячка. Мать пациентки считает, что медики ей оказали некачественную медицинскую. Два других медицинских учреждения отказали в госпитализации, что мать погибшей также считает неправомерным.

#Происшествия#Общество#Суд#Пермь#Прокуратура#Больница
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