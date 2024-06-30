Пермячка требует с трех больниц миллион за смерть дочери

Posted Сегодня, 04:30
Published Сегодня, 04:30
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Завтра, 1 июля, Индустриальный районный суд начнет рассматривать иск жительницы Перми сразу к трем пермским медучреждениям. Речь идет о взыскании компенсации морального вреда с городских клинических больниц им. М. А. Тверье, ГКБ № 2 им. Ф. Х. Граля и ГКБ № 4. Для защиты интересов женщины в процессе участвует прокуратура.
Женщина требует компенсации морального вреда в размере одного миллиона рублей за смерть своей дочери.
Как известно из материалов дела, в одной из названных больниц в 2023 году умерла 40-летняя пермячка. Мать пациентки считает, что медики ей оказали некачественную медицинскую. Два других медицинских учреждения отказали в госпитализации, что мать погибшей также считает неправомерным.