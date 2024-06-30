Пермячка требует с трех больниц миллион за смерть дочери

Как известно из материалов дела, в одной из названных больниц в 2023 году умерла 40-летняя пермячка. Мать пациентки считает, что медики ей оказали некачественную медицинскую. Два других медицинских учреждения отказали в госпитализации, что мать погибшей также считает неправомерным.