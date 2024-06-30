По нацпроекту «Культура» в Прикамье ремонтируют школы искусств, музеи и клубы

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
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Updated Сегодня, 07:48
Культура в малых городах и селах — это пульс, это жизненные показатели. Есть клуб, музей, библиотека, школа искусств — значит, и жизнь есть, и главное — будущее. Даже во времена перестройки учреждения культуры оставались центрами притяжения для людей. Например, клубы объединяют поколения, в них представлены творческие коллективы всех возрастов.
А какие направления есть: и макраме, и танцы, и литературные кружки, и спортивные секции, и цирковые. Конечно, и поют, и танцуют, и рисуют. Местные музеи хранят не только коллекции экспонатов, но память места, историю малой родины. А какое счастье, когда в маленьком городе есть музыкальная школа или школа искусств. Ведь это значит, что талантливого ребенка не надо никуда перевозить, его талант окажется в руках грамотных специалистов, они его сберегут, разовьют, у ребенка есть все возможности для старта.
Большинство зданий в отрасли культуры, не секрет, построены в советское время, требуют обновления. Современная, эффективная среда дает второе дыхание учреждениям. Проект «Культурная среда» предполагает ремонт и реконструкцию домов культуры, музеев, библиотек, техническое оснащение театров и музеев. В 2024 году идет ремонт двух культурно-досуговых центров: в Елово и в поселке Черное Соликамского округа.
Клуб в селе Черное построен в 1959 году. Жители села посещают 15 творческих коллективов. В 2023 году клуб провел 443 мероприятия, в которых приняли участие 12,5 тыс. человек (не только жители села, но и гости).
В 2022 году в клубе открылся социальный кинозал национального проекта «Культура». И за 2023 год кинозал посетили больше 2 тыс. человек. Зрители не только смотрели интересные документальные и художественные фильмы, но и имели возможность их обсудить. Клуб проводит мероприятия, доступные по программе нацпроекта «Пушкинская карта»
В 2023 году при Черновском сельском клубе открылся музей истории и быта поселка Черное. Музей разместили в здании Черновского детского сада. Руководитель музея и учащиеся Черновской школы участвуют в конкурсах проектной и исследовательской работы, занимают призовые места. За прошлый год музей уже провел 70 мероприятий и 52 экскурсии. Его уже посетили 1,2 тыс. человек.
Ремонт клуба местные жители, конечно, ждали. После ремонта клуб преобразится: изменится форма и размер сцены, появится костюмерная с выходом на сцену. Обустраивают два кабинета для специалистов и кладовую, санузел для маломобильных посетителей. В зрительном зале будут освобождены места для инвалидов-колясочников. Появятся тактильно-контрастные указатели. На крыльце плитку заменят на противоскользящую, а пандус покроют резиновой крошкой.
В 2024 году начат капитальный ремонт музея в Гайнах. Учреждение культуры уже получило новое выставочное оборудование для коллекции древнерусского искусства — благодаря национальному проекту «Культура». Гайнский краеведческий музей им. А. Я. Созонова основан в 1959 году. Музей является культурным центром самого северного района Пермского края с богатым историческим наследием. Ежегодно музей посещают более 5 тысяч человек.
В собрании музея (более 11 тыс. единиц хранения) значительное место занимают документальный фонд, этнографическая коллекция и коллекция древнерусского искусства. Экспозиции и выставки знакомят посетителей с самыми интересными и яркими событиями, происходящими в жизни края, природными богатствами северных лесов. Посетителей музея ждут не только выставки и экспозиции, но и творческие встречи с интересными и талантливыми людьми, лекции, мероприятия с традиционными народными праздниками, мастер-классы.
Наибольшую ценность в собрании музея представляет коллекция иконописи, которая включает в себя иконы Строгановской школы (более 40 единиц хранения). Коллекция поступила в музей в 1960-е годы из разных уголков района, где располагались церкви и часовни.
В экспозиционном зале по истории образования и развития Гайнского района установлен интерактивный стол. Он стал дополнительным инструментом по заполнению экспозиции фотодокументальными материалами и видеоматериалами для дальнейшего просмотра посетителями.
Детская музыкальная школа Губахи ведет свою историю с 1962 года. В 1985 году школа переехала в новое здание, которое сейчас ремонтируют благодаря нацпроекту «Культура».
В «Детской музыкальной школе им. Ю. Агафонова» будут обновлены системы водоснабжения и водоотведения, электроосвещения, отопления, проведен ремонт классов, лестниц и холлов, обустроена туалетная комната для ребят с особыми с ограниченными возможностями здоровья.
Без участия преподавателей и учащихся детской музыкальной школы не обходится ни одно значимое событие в городе. Сейчас в школе обучаются 285 детей по классам: фортепиано, скрипка, флейта, саксофон, гитара, баян, вокал (академический, эстрадный, народный), эстрадная гитара, ударная установка. Ученики школы регулярно становятся лауреатами конкурсов, участниками концертов в Пермском академическом театре оперы и балета и Пермском институте искусств и культуры.
Благодаря национальному проекту «Культура» в Пермском муниципальном округе появился автоклуб. Уникальная, не имеющая мировых аналогов, разработка делает культуру и искусство доступными для жителей самых отдаленных регионов России.
В Центре развития культуры, молодежи и спорта Пермского муниципального округа появился свой автоклуб. Перед жителями сел и деревень будут выступать с концертами профессиональные коллективы, артисты и музыканты.
Сейчас в Пермском крае работают семь автоклубов: в Пермском доме народного творчества «Губерния», в Лысьвенском, Чусовском, Кунгурском, Верещагинском, Чайковском и Юсьвинском округах. Конкурс на покупку проходит раз в два года. Автоклубы уже совершили 85 поездок, на мероприятиях побывали порядка 11 тыс. зрителей. Коллективы Центра развития культуры, молодежи и спорта готовят программы, которые отправятся на гастроли.
Еще одно направление национального проекта — «Творческие люди». Специалисты в сфере культуры проходят обучение в ведущих вузах и центрах повышения квалификации по всей стране. Запланировано обучение 709 специалистов из Пермского края.
В этом году в центрах непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры прошли обучение уже 368 специалистов. Обучение ведут по нескольким актуальным направлениям, включая создание креативных кластеров, реализацию проектов для творческих индустрий, мультимедийные технологии, маркетинг, продвижение. На занятиях уделяют внимание инклюзивному образованию для лиц с ОВЗ.
Эльвира Сементух, музыкант оркестра «Театра-Театра» и педагог музыкальной школы №4 прошла курсы повышения квалификации в Дальневосточном институте культуры. В программу обучения вошли 36 часов по специфике оркестрового и сольного исполнительства на струнных инструментах.
«Я в восторге от прошедших курсов, включая качество лекций и профессионализм преподавателей, техническую поддержку! Все было очень удобно и комфортно. Я в очередной раз разложила все свои знания по полочкам: что-то закрепила, что-то получила новое. Все это обязательно буду использовать в своей работе», — поделилась итогами обучения Эльвира Сементух.
В этом году курсы повышения квалификации впервые проходят в специализированных учебных заведениях — Московской центральной художественной школе, Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения.
Есть и учебные заведения из Прикамья. Так, на базе Пермского хореографического училища в 2024 году повысят квалификацию 10 преподавателей по хореографии из детских школ искусств Пермского края.
Третье направление национального проекта — «Цифровая культура». В рамках этого направления создают виртуальные концертные залы. Комплексы специального оборудования позволяют проводить прямую трансляцию культурных мероприятий в высоком качестве. Проект социальный: жители небольших населенных пунктов и отдаленных территорий Пермского края посещают все трансляции бесплатно.
Прикамье — регион, который одним из первых начал развивать виртуальные концертные залы. Проект начал работу на площадке Пермской краевой филармонии в 2014 году. С тех пор трансляции посмотрели более 170 тыс. жителей региона.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края, называет проект очень важным для региона.
«Положительная обратная связь от жителей. Виртуальные концертные залы позволяют приобщаться к искусству жителям малых населённых пунктов. Будем развивать проект дальше», — пояснил губернатор.
В Прикамье работают 45 филиалов виртуальных концертных залов. Финансирование проекта идет из двух источников: по линии национального проекта «Культура» и через краевую государственную программу «Пермский край — территория культуры». В прошлом году по нацпроекту были открыты ВКЗ в Красновишерске и Очере, а по региональной программе — в Сиве, Барде и Частых.
Виртуальный концертный зал в Александровске открыт в 2024 году на средства нацпроекта «Культура». Кроме того, ожидается открытие ВКЗ в Чусовом. Оба зала созданы на базе детских школ искусств, в Чусовом зал рассчитан на 150 зрителей, в Александровске — на 120.
Из регионального бюджета в 2024 году на методическое сопровождение существующих и создание новых виртуальных концертных залов будет выделено 4,9 млн рублей. Новые залы будут оборудованы в поселке Тюлькино (Соликамский округ), в Куеде и в Уинском.
«В 2024 году общероссийский проект виртуальных концертных залов отметит 10-летие, а опыт онлайн-трансляций в Пермской филармонии ещё старше. Начавшись как эксперимент, проект количественно и качественно перерос в одну из самых востребованных культурных услуг: система онлайн-трансляций позволяет слушать лучшие концертные программы, быть в курсе самых интересных музыкальных событий страны, оценивать раритетные записи концертов прошлых сезонов», — рассказала Вера Рябкова, заместитель министра культуры Пермского края.
Благодаря нацпроекту «Культура» к 2025 году общее количество виртуальных залов в Пермском крае увеличится до 54. Все они расположены в культурных центрах — библиотеках, школах искусств и музыкальных школах, клубах.