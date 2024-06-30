По нацпроекту «Культура» в Прикамье ремонтируют школы искусств, музеи и клубы

А какие направления есть: и макраме, и танцы, и литературные кружки, и спортивные секции, и цирковые. Конечно, и поют, и танцуют, и рисуют. Местные музеи хранят не только коллекции экспонатов, но память места, историю малой родины. А какое счастье, когда в маленьком городе есть музыкальная школа или школа искусств. Ведь это значит, что талантливого ребенка не надо никуда перевозить, его талант окажется в руках грамотных специалистов, они его сберегут, разовьют, у ребенка есть все возможности для старта.