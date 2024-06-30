С начала года из Прикамья выдворили несколько сотен нелегальных мигрантов

За первые три месяца 2024 года за пределы Пермского края выдворены 202 (в прошлом году за первый квартал — 82, рост на 146,3%) иностранных гражданина. На основании решений органов внутренних дел не разрешен въезд в Российскую Федерацию 293 иностранным гражданам (в прошлом году — 171, рост на 71,3%) .