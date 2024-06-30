С начала года из Прикамья выдворили несколько сотен нелегальных мигрантов

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
За первый квартал 2024 года пермские полицейские провели 6 273 проверки соблюдения миграционного законодательства, число выявленных административных правонарушений в сравнении с прошлым годом незначительно снизилось — на 0,2% (6 288). Статистические данные опубликованы на сайте главка МВД России по Пермскому краю.
За первые три месяца 2024 года за пределы Пермского края выдворены 202 (в прошлом году за первый квартал — 82, рост на 146,3%) иностранных гражданина. На основании решений органов внутренних дел не разрешен въезд в Российскую Федерацию 293 иностранным гражданам (в прошлом году — 171, рост на 71,3%) .
По данным на 1 апреля на территории Пермского края находилось 23718 иностранных граждан и лиц без гражданства (в 1 квартале 2023 года — 23842, — 0,5%). Количество оказанных государственных услуг по выдаче приглашений на въезд в Российскую Федерацию снизилось на 20,2% и составляет 304 (в прошлом году 381).
Выросло число государственных услуг по оформлению и выдаче иностранным гражданам патента на трудовую деятельность — 3 744 (1 квартал 2023 года — 3 447; + 8,6%). Уменьшилось число лиц, принятых в гражданство России на территории Пермского края 193 (АППГ — 906; — 78,7%). В полиции это связывают с признанием гражданами Российской Федерации жителей новообразованных субъектов.
Выдано 105 разрешений на временное проживание 105 (в прошлом году — 254, — 58,7%) и 485 вида на жительство (1 квартал 2023 года — 658, — 26,3%). На снижение данных показателей указывают в ГУ МВД, оказывает влияние работа по выявлению и пресечению фактов злоупотреблений использования правовых статусов, которые дают право на получение разрешения на временное проживание, вида на жительство и гражданства в упрощенном порядке.
В начале июня полиция отчиталась об итогах проведенной с 3 по 9 июня операции «Нелегал». За неделю нарушения режима пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации. За время операции возбудили 15 уголовных дел (за совершение преступлений в сфере миграции). Еще одно уголовное дело возбуждено в отношении гражданина Узбекистана, задержанного при покушении на сбыт наркотиков.
Суды по материалам органов внутренних дел приняли 67 решений о выдворении за пределы Российской Федерации иностранных граждан. 46 иностранцам запрещен въезд на территорию России.