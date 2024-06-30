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Posted Сегодня, 14:03

Published Сегодня, 14:03

Modified Сегодня, 14:05

Updated Сегодня, 14:05

В МЧС предупредили о надвигающейся на Прикамье грозе

В МЧС предупредили о надвигающейся на Прикамье грозе

30 июня 2024, 14:03
Фото: properm.ru
Грозы пройдут по территории Пермского края уже сегодня ночью.

По данным Пермского ЦГМС 30 июня местами по краю ожидаются неблагоприятные метеорологические явления, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

30 июня ночью местами кратковременный дождь, гроза. Днем 1 июля местами ожидаются грозы, сильный дождь, ливень. При грозе могут быть порывы ветра до 15-20 м/с.

В связи с прогнозируемыми порывами ветра в МЧС рекомендуют не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций, избегайте парковки личного автотранспорта рядом с ними.

Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений. Движение осуществлять с учетом дорожного покрытия.

#Происшествия#Общество#Пермь#Погода#Прогноз#Гроза
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