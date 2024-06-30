В МЧС предупредили о надвигающейся на Прикамье грозе

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
По данным Пермского ЦГМС 30 июня местами по краю ожидаются неблагоприятные метеорологические явления, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.
30 июня ночью местами кратковременный дождь, гроза. Днем 1 июля местами ожидаются грозы, сильный дождь, ливень. При грозе могут быть порывы ветра до 15-20 м/с.
В связи с прогнозируемыми порывами ветра в МЧС рекомендуют не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций, избегайте парковки личного автотранспорта рядом с ними.
Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений. Движение осуществлять с учетом дорожного покрытия.