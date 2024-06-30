В МЧС предупредили о надвигающейся на Прикамье грозе

По данным Пермского ЦГМС 30 июня местами по краю ожидаются неблагоприятные метеорологические явления, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.



30 июня ночью местами кратковременный дождь, гроза. Днем 1 июля местами ожидаются грозы, сильный дождь, ливень. При грозе могут быть порывы ветра до 15-20 м/с.