properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 10:05

Published Сегодня, 10:05

Modified Сегодня, 10:07

Updated Сегодня, 10:07

В Перми неизвестные подожгли кофейню

В Перми неизвестные подожгли кофейню

30 июня 2024, 10:05
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю
До прибытия пожарных мужчина помог женщине выбраться из горящего киоска.

Сегодня на улице Братьев Игнатовых в Перми прибывшие на вызов подразделения пожарной охраны увидели открытое горение кровли кофейни и ларька ремонта обуви, сообщают в пресс-службе регионального главка МЧС. Сообщение о пожаре в 12 часов 48 минут.

Пожарные не допустили распространения огня на соседний двухэтажный магазин. Горение на площади 30 квадратных метров ликвидировали 17 огнеборцев и 4 единицы техники МЧС России.

До прибытия пожарных случайный прохожий помог выбраться женщине из кофейни через окно. Ещё 10 человек эвакуировались самостоятельно.

Наиболее вероятная причина пожара — поджог, указывают в пресс-службе. Обстоятельства и причину пожара устанавливает старший инспектор МЧС России.

#Происшествия#Пермь#Пожар
Подпишитесь
За пять лет КСП Прикамья выявила нарушения в бюджетной сфере на 12 миллиардов рублей
Сегодня, 08:31
Музей Мотовилихинских заводов могут продать за 13 миллионов рублей
Сегодня, 06:01
Пермячка требует с трех больниц миллион за смерть дочери
Сегодня, 04:30
Будет ли жара в Прикамье в июле? Отвечают синоптики
Сегодня, 05:45
Алиментщики задолжали пермским детям 3,4 миллиарда рублей
Сегодня, 04:51
Американский центровой заключил контракт с пермской командой «ПАРМА»
Сегодня, 07:26