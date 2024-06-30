В Перми неизвестные подожгли кофейню

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
Сегодня на улице Братьев Игнатовых в Перми прибывшие на вызов подразделения пожарной охраны увидели открытое горение кровли кофейни и ларька ремонта обуви, сообщают в пресс-службе регионального главка МЧС. Сообщение о пожаре в 12 часов 48 минут.
Пожарные не допустили распространения огня на соседний двухэтажный магазин. Горение на площади 30 квадратных метров ликвидировали 17 огнеборцев и 4 единицы техники МЧС России.
До прибытия пожарных случайный прохожий помог выбраться женщине из кофейни через окно. Ещё 10 человек эвакуировались самостоятельно.
Наиболее вероятная причина пожара — поджог, указывают в пресс-службе. Обстоятельства и причину пожара устанавливает старший инспектор МЧС России.