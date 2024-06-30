В Перми неизвестные подожгли кофейню

Сегодня на улице Братьев Игнатовых в Перми прибывшие на вызов подразделения пожарной охраны увидели открытое горение кровли кофейни и ларька ремонта обуви, сообщают в пресс-службе регионального главка МЧС. Сообщение о пожаре в 12 часов 48 минут.