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Posted 30 июня, 05:04

Published 30 июня, 05:04

Modified 30 июня, 05:06

Updated 30 июня, 05:06

Власти сообщили о гибели жителя Соликамска во время спецоперации

30 июня 2024, 05:04
Мужчина погиб 15 мая.

Во время специальной военной операции на Украине при исполнении служебного долга героически погиб соликамец Антон Салихов. Об этом сообщает в соцсетях администрация округа. Известно, что боец погиб 15 мая.

Прощание с погибшим состоится 1 июля в 11.00 в ДК завода «Урал». Отпевание начнется в 12:00 ч. в Храме Рождества Пресвятой Богородицы. Антон Салихов будет похоронен на кладбище в Мишарино.

Администрация Соликамского городского округа выражает глубокие соболезнования семье и близким погибшего.

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