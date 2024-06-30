Власти сообщили о гибели жителя Соликамска во время спецоперации

Во время специальной военной операции на Украине при исполнении служебного долга героически погиб соликамец Антон Салихов. Об этом сообщает в соцсетях администрация округа. Известно, что боец погиб 15 мая.



Прощание с погибшим состоится 1 июля в 11.00 в ДК завода «Урал». Отпевание начнется в 12:00 ч. в Храме Рождества Пресвятой Богородицы. Антон Салихов будет похоронен на кладбище в Мишарино.



Администрация Соликамского городского округа выражает глубокие соболезнования семье и близким погибшего.