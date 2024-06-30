За пять лет КСП Прикамья выявила нарушения в бюджетной сфере на 12 миллиардов рублей

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
За последние пять лет Контрольно-счетная палата Пермского края проверила траты более 170 млрд рублей из бюджета региона, рассказали журналисту в КСП. Завтра, 1 июля, Палата отмечает свое 25-летие.
Начало истории постоянно действующего органа внешнего государственного финансового контроля Пермского края положило решение Законодательного Пермской области от 18.02.1999 № 402 «О реализации Закона Пермской области „О Контрольно-счетной палате Пермской области“.
В год юбилея, с 21 февраля 2024 года, в соответствии со свидетельствами Геральдического совета при Президенте Российской Федерации КСП Пермского края используются утвержденные эмблема и флаг. С 15 февраля депутаты Законодательного собрания одобрили проект постановления о назначении экс-прокурора региона Александра Белых на пост председателя Контрольно-счётной палаты Прикамья.
По данным аналитиков КСП, за последнюю пятилетку проведено 156 контрольных и 45 экспертно-аналитических мероприятий. Было выявлено 3991 нарушение в бюджетной сфере на сумму 12,3 млрд рублей, в том числе неэффективное использование бюджетных средств — 736 млн рублей (188 фактов), нецелевое использование бюджетных средств — 3,8 млн рублей (83 случая).
В отношении виновных лиц составлено 93 административных протокола, по которым назначены штрафы на общую сумму свыше 2 млн рублей. По результатам контрольных мероприятий изменено свыше 150 нормативных правовых актов края и муниципалитетов.