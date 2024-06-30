За пять лет КСП Прикамья выявила нарушения в бюджетной сфере на 12 миллиардов рублей

В год юбилея, с 21 февраля 2024 года, в соответствии со свидетельствами Геральдического совета при Президенте Российской Федерации КСП Пермского края используются утвержденные эмблема и флаг. С 15 февраля депутаты Законодательного собрания одобрили проект постановления о назначении экс-прокурора региона Александра Белых на пост председателя Контрольно-счётной палаты Прикамья.