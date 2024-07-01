«Азот» принял участие в заседании правительства Пермского края

С 2022 года филиал «Азот» реализует арт-проект «Индустриальный пейзаж». На площадке предприятия был проведен цифровой пленэр, снято более 1 тыс. фотографий. На их основе девять членов Союза художников России написали картины. Составлена мобильная экспозиция, репродукции работ украсили фасады остановочных комплексов общественного транспорта. Теперь каждый из жителей и гостей города может узнать больше о том, как выглядит современное химическое производство.