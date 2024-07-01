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Updated Сегодня, 10:42

«Азот» принял участие в заседании правительства Пермского края

«Азот» принял участие в заседании правительства Пермского края

1 июля 2024, 10:40
Фото: пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“
Филиал «Азот» активно участвует в развитии промышленного туризма в регионе.

Филиал «Азот» АО «ОХК „Уралхим“ принял участие в заседании Правительства Пермского края, одной из основных тем которого стало развитие промышленного туризма в регионе.

На заседании особо была отмечена работа предприятия по поддержке национального проекта по развитию туристической отрасли в направлении промышленного туризма. За два года туристический поток на промышленных производствах региона увеличился на 44%.

С 2022 года филиал «Азот» реализует арт-проект «Индустриальный пейзаж». На площадке предприятия был проведен цифровой пленэр, снято более 1 тыс. фотографий. На их основе девять членов Союза художников России написали картины. Составлена мобильная экспозиция, репродукции работ украсили фасады остановочных комплексов общественного транспорта. Теперь каждый из жителей и гостей города может узнать больше о том, как выглядит современное химическое производство.

Музей «Азота» вошел в проект по промышленному туризму «Доступный Урал» министерства по туризму Пермского края.

«Азот» регулярно сотрудничает с Пермской торгово-промышленной палатой. На протяжении двух лет «Опора России» выезжает в муниципалитеты края для того, чтобы познакомить крупную промышленность и предпринимателей. Специалисты филиала проводят экскурсии по территории промышленной площадки, проводят круглые столы и встречи.

В июне 2024 года филиал «Азот» поддержал летний профориентационный лагерь «ПрофиСмена» для старшеклассников Чердынского района. 40 школьников побывали на экскурсии в «Азоте». Большое внимание «Азот» уделяет и экологической безопасности. Сейчас в процессе реализации проект «Тропа Экологов», который посвящен природоохранной деятельности филиала.

Екатерина Вознесенская, заместитель директора по связям с общественностью филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“:

— Филиал «Азот» считает направление промышленного туризма важной составляющей в продвижении не только туристической привлекательности, но и в решении кадровых, профориентационных, экологических и бизнес задач. Мы уверены, что во всех городах присутствия «Уралхима» будут представлены интересные и полезные кейсы для развития промышленного туризма.
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