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Posted Сегодня, 02:56

Published Сегодня, 02:56

Modified Сегодня, 02:58

Updated Сегодня, 02:58

В Перми дома в нескольких микрорайонах столкнутся с отключениями воды со 2 июля

Детский сад, санаторий и жилые дома. Где в Перми пройдут отключения воды на неделе

1 июля 2024, 02:56
Фото: ideogram.ai

В Перми дома в нескольких микрорайонах столкнутся с отключениями воды со 2 июля

В некоторых микрорайонах будут менять задвижки и подключать водопровод.

На этой неделе в Перми пройдут отключения холодной воды в отдельных домах. Специалисты ООО «Новогор-Прикамье» и сторонних организаций будут проводить работы по замене задвижек, подключению пожарного гидранта и вновь построенного водопровода.

Во вторник, 2 июля, с 9:30 до 19:30, без воды будут следующие дома в микрорайоне Владимирский:

  • ул. Серпуховская, 4а, 5, 7;
  • ул. Лиственная, 2;
  • ул. Нейвинская, 10, 10а, 12, 14,
  • ул. Краснополянская 7, 7б,
  • ЦТП по ул. Серпуховская 7а,
  • ЦТП по ул. Серпуховская 11а — правый ввод.

В четверг, 4 июля, на сутки — с 10:00 до 10:00 5 июля, водоснабжение отключат в отдельных домах в Заостровке:

  • ул. Маяковского, 33/1, 33/3, 33/2, 33а;
  • ул. Пожарная, 18/2;
  • ул. Сергея Есенина, ¾, 5/2, 7а, 5, 7, 9, 11, 13;
  • Старый переулок, 27, 29, 31.

6 июля с 9:00 до 19:00 неудобства ожидают ряд домов в Орджоникидзевском районе, здания находятся по улицам:

  • Маршала Толбухина, 38, 40, 42, 46, 40а (ЦТП), 44 (детский сад);
  • Вильямса, 44, 59, 61, 67, 69, 73, 75, 77, 71 (геронтологический центр);
  • Коспашская, 5, 7, 9, 12;
  • Усадебная, 2, 3, 4, 5, 6, 7а;
  • частный сектор;
  • Усадебная, 55 (санаторий «Сосновый Бор»);
  • Кабельщиков, 19.

В воскресенье, 7 июля, с 9:30 до 19:30, будут отключены от холодной воды следующие адреса:

  • ул. Лукоянова, 6 (школа); 4;
  • ул. А. Гатаулина, 10а;
  • ул. Кузбасская, 36; 34; 32; 47; 45; 43; 41;
  • ул. Куйбышева, 169/5 (д/сад); 169/4; 169/3; 169/2; 169/1; 173а;
  • ул. Лукоянова 8/1- правый ввод.

В пресс-службе «Новогора-Прикамье» напоминают, что в случае аварийной ситуации можно подать заявку на подвоз воды по телефону 2100-680 и на электронную почту [email protected].

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#Общество#Коммунальный рай#Пермь#Новогор-прикамье#Отключение воды
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