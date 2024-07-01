Детский сад, санаторий и жилые дома. Где в Перми пройдут отключения воды на неделе

Posted Сегодня, 02:56
Published Сегодня, 02:56
Modified Сегодня, 02:58
Updated Сегодня, 02:58
На этой неделе в Перми пройдут отключения холодной воды в отдельных домах. Специалисты ООО «Новогор-Прикамье» и сторонних организаций будут проводить работы по замене задвижек, подключению пожарного гидранта и вновь построенного водопровода.
Во вторник, 2 июля, с 9:30 до 19:30, без воды будут следующие дома в микрорайоне Владимирский:
В четверг, 4 июля, на сутки — с 10:00 до 10:00 5 июля, водоснабжение отключат в отдельных домах в Заостровке:
6 июля с 9:00 до 19:00 неудобства ожидают ряд домов в Орджоникидзевском районе, здания находятся по улицам:
В воскресенье, 7 июля, с 9:30 до 19:30, будут отключены от холодной воды следующие адреса:
В пресс-службе «Новогора-Прикамье» напоминают, что в случае аварийной ситуации можно подать заявку на подвоз воды по телефону 2100-680 и на электронную почту [email protected].