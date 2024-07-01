Глава РЭО Буцаев: В субъектах упростили размещение пунктов приема вторичных ресурсов

Posted Сегодня, 15:28
Published Сегодня, 15:28
Modified Сегодня, 15:28
Updated Сегодня, 15:28
В постановление Правительства РФ от 3 декабря 2014 года № 1300 внесены изменения. Они содержатся в постановлении от 24 июня 2024 года № 850. По новым правилам, пункты приема вторичных ресурсов теперь входят в перечень объектов, которые можно размещать на государственных и муниципальных территориях без предоставления земельных участков. Внесение данных поправок на законодательном уровне обусловлено необходимостью развития инфраструктуры по сбору вторичных ресурсов. Об этом сообщает newstracker.ru.
Как рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев, Правительство России утвердило поправки в пункт 22 перечня «Пункты приема вторичных ресурсов». Глава РЭО напомнил, что ранее данное положение предусматривало возможность размещения на таких участках пунктов приема только вторичного сырья. Согласно природоохранному законодательству, к такому сырью относится продукция, образуемая в результате утилизации отходов, а сами отходы — это вторичные ресурсы. Такое изложение законов создавало трудности в размещении объектов инфраструктуры для сбора вторичных ресурсов. Новое постановление приводит терминологию в соответствие с федеральным законом «Об отходах производства и потребления», что упрощает процедуру размещения пунктов сбора отходов. Российский экологический оператор рассчитывает на активную позицию регионов, сказал Буцаев.
Теперь перед региональными властями стоит задача законодательно определить порядок и условия размещения инфраструктурных объектов из перечня.
По словам советника гендиректора по специальным проектам Георгия Петришина, данные меры позволят стимулировать развитие инфраструктуры по сбору отходов, которые станут сырьем для предприятий по переработке мусора. Таким образом, повысится инвестиционная привлекательность проектов по созданию объектов, занимающихся утилизацией вторичных ресурсов.
Стоит отметить, что Постановление № 850 также предусматривает включение контейнерных площадок для сбора ТКО в перечень объектов, размещение которых разрешено на государственных и муниципальных территориях без предоставления земельных участков. При этом удастся решить проблему дефицита таких площадок.