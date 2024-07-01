Глава РЭО Буцаев: В субъектах упростили размещение пунктов приема вторичных ресурсов

В постановление Правительства РФ от 3 декабря 2014 года № 1300 внесены изменения. Они содержатся в постановлении от 24 июня 2024 года № 850. По новым правилам, пункты приема вторичных ресурсов теперь входят в перечень объектов, которые можно размещать на государственных и муниципальных территориях без предоставления земельных участков. Внесение данных поправок на законодательном уровне обусловлено необходимостью развития инфраструктуры по сбору вторичных ресурсов. Об этом сообщает newstracker.ru.