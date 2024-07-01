Грозы и жара до +34°! Каким будет начало июля в Пермском крае

Posted Сегодня, 02:31
Published Сегодня, 02:31
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Updated Сегодня, 02:33
На этой неделе в Пермский край вернется летняя жара. Погодные условия сформирует антициклон. Температура воздуха будет ежедневно повышаться. Будни с 1 по 5 июля будут в среднем теплее нормы на 4-5°, сообщают специалисты научно-популярного проекта «Метеоролог и я».
Погода по дням:
В выходные, 6 и 7 июля, предварительно будет больше дождей с грозами и температура воздуха днем в большинстве районов упадет до +23…+28°. Однако точного прогноза погоды на выходные пока нет — он станет известен позже.