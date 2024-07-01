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Posted Сегодня, 02:31

Published Сегодня, 02:31

Modified Сегодня, 02:33

Updated Сегодня, 02:33

В Прикамье на неделе с 1 июля ожидаются жара до +34 градусов и грозы

Грозы и жара до +34°! Каким будет начало июля в Пермском крае

1 июля 2024, 02:31
Фото: unsplash.com

В Прикамье на неделе с 1 июля ожидаются жара до +34 градусов и грозы

В выходные может немного похолодать, но это не точно.

На этой неделе в Пермский край вернется летняя жара. Погодные условия сформирует антициклон. Температура воздуха будет ежедневно повышаться. Будни с 1 по 5 июля будут в среднем теплее нормы на 4-5°, сообщают специалисты научно-популярного проекта «Метеоролог и я».

Погода по дням:

  • 1 июля — переменная облачность, кратковременный дождь, местами грозы. Ночью +11…+16°, днем +22…+27°, ветер северо-западный 5-10 м/с, при грозе с порывами до 18 м/с.
  • 2 июля — переменная облачность, в отдельных районах кратковременный дождь. Ночью +11…+16°, днем +23…+28°, ветер северо-западный 4-9 м/с.
  • 3 июля — малооблачно, в отдельных территориях кратковременный дождь. Ночью +13…+18°, днем +26…+31°, ветер юго-западный 3-8 м/с.
  • 4 июля — переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ночью +15…+20°, днем +29…+34°, ветер западный 4-9 м/с, при грозе с порывами до 18 м/с.
  • 5 июля — переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. ночью +15…+20°, днем +28…+33°. Слабый ветер, при грозе усилится до 18 м/с.

В выходные, 6 и 7 июля, предварительно будет больше дождей с грозами и температура воздуха днем в большинстве районов упадет до +23…+28°. Однако точного прогноза погоды на выходные пока нет — он станет известен позже.

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