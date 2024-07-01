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Posted Сегодня, 05:55

Published Сегодня, 05:55

Modified Сегодня, 05:59

Updated Сегодня, 05:59

Июнь стал одним из самых теплых первых месяцев лета за десятилетие в Прикамье

Июнь 2024 года вошел в тройку самых теплых первых месяцев лета за 10 лет в Прикамье

1 июля 2024, 05:55
Фото: properm.ru

Июнь стал одним из самых теплых первых месяцев лета за десятилетие в Прикамье

Самым жарким днем стало 14 июня.

Прошедший июнь стал третьим настолько теплым за последние 10 лет. Ранее за указанный промежуток времени подобное начало лета наблюдалось только в 2015 и 2021 годах, сообщает ГИС-центр ПГНИУ.

Первая половина июня была аномально теплой — отклонение температуры от нормы составило более чем 5˚. Во второй половине месяца температура воздуха была близка к норме, но наблюдался сильный избыток осадков. Средняя температура воздуха в июне в Перми оказалась на 2,6˚ выше нормы и составила +18,8˚. По региону она распределилась по-разному — от +16,5˚ в Бисере до +20,2˚ в Чайковском. В период с 12 по 15 июня синоптики наблюдали интенсивную волну тепла с температурой воздуха на 9-12˚ выше нормы.

Самый жаркий день первого месяца лета — 14 июня. Тогда был установлен максимум +33˚ в Перми и +33,6˚ в Чайковском. Что касается осадков, на западе Прикамья их выпало больше нормы, на востоке — около нормы. В Перми выпало 111 мм осадков — это наибольшее число осадков за месяц с июля 2021 года. Неоднократно в Пермском крае были сильные дожди и ливни. 19 июня в Верещагино выпало 32 мм осадков за 12 часов, 20 июня — 38 мм за 12 часов и 66 мм за сутки в Лысьве. За двое суток, 23 и 24 июня, в Верещагино выпало 71 мм осадков за 36 часов.

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