Июнь 2024 года вошел в тройку самых теплых первых месяцев лета за 10 лет в Прикамье

Самый жаркий день первого месяца лета — 14 июня. Тогда был установлен максимум +33˚ в Перми и +33,6˚ в Чайковском. Что касается осадков, на западе Прикамья их выпало больше нормы, на востоке — около нормы. В Перми выпало 111 мм осадков — это наибольшее число осадков за месяц с июля 2021 года. Неоднократно в Пермском крае были сильные дожди и ливни. 19 июня в Верещагино выпало 32 мм осадков за 12 часов, 20 июня — 38 мм за 12 часов и 66 мм за сутки в Лысьве. За двое суток, 23 и 24 июня, в Верещагино выпало 71 мм осадков за 36 часов.