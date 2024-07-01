properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 03:44

Published Сегодня, 03:44

Modified Сегодня, 03:46

Updated Сегодня, 03:46

В пермском отделении ЦБ России предупредили о новой схеме телефонных мошенников

Мошенники вновь притворяются кем-то другим и обманывают пожилых пермяков

1 июля 2024, 03:44
Фото: Изображение Midjourney

В пермском отделении ЦБ России предупредили о новой схеме телефонных мошенников

Предупредите пожилых родственников о способе обмана.

Телефонные мошенники начали активно использовать еще одну схему обмана. Неизвестные звонят пожилым жителям Пермского края и представляются работниками Социального фонда России.

Во время разговора аферисты сообщают, что размер текущей пенсии можно якобы значительно увеличить, поскольку обнаружен неучтенный трудовой стаж. Если собеседник поверил злоумышленникам, то его приглашают на некую консультацию в МФЦ или отделение СФР для решения вопроса. Чтобы жертва ничего не заподозрила, мошенники называют настоящие адреса центров или отделений в городе проживания человека.

Далее для записи на прием человек должен предоставить звонящим данные паспорта, СНИЛС, ИНН и назвать код из входящего СМС-сообщения. На самом же деле эта информация нужна мошенникам, чтобы получить доступ для учетной записи пожилого человека на портале госуслуг. Когда злоумышленники заходят в чужой профиль на «Госуслугах», они могут оформить на жертву кредиты или займы.

В пресс-службе пермского отделения Уральского ГУ Банка России предупреждают: никому и никогда не сообщайте личные данные, реквизиты карт, СМС-код, а также логины и пароли от своих аккаунтов. Настоящие сотрудники СФР не требуют такую информацию при звонке. Если у вас или ваших родных возникли вопросы, связанные с пенсией, то нужно позвонить в единый контактный центр СФР по телефону 8-800-10-000-01 либо обратиться в ближайшее отделение фонда.

Читайте также:
Розыгрыши, инвестиции и псевдо-начальники: как мошенники обманывают людей в 2024 годуТелефонные мошенники добрались до участников СВО и их родных. Как они обманывают?В МЧС предупредили о надвигающейся на Прикамье грозе
#Происшествия#Общество#Пермь#Мошенничество#Мошенники#Центробанк#Телефонные мошенники
Подпишитесь
В Перми безработную осудили за попытку поджечь военкомат
Сегодня, 05:57
Жители Прикамья видели в небе неизвестный беспилотник
Сегодня, 04:18
Открытие нового боулинг-центра в Перми опять перенесли
Сегодня, 03:18
Названы пять мест для безопасного отдыха на водоемах Прикамья
Сегодня, 04:16
В Прикамье с 1 июля вырастут цены на коммунальные услуги
Сегодня, 05:58