Мошенники вновь притворяются кем-то другим и обманывают пожилых пермяков

В пресс-службе пермского отделения Уральского ГУ Банка России предупреждают: никому и никогда не сообщайте личные данные, реквизиты карт, СМС-код, а также логины и пароли от своих аккаунтов. Настоящие сотрудники СФР не требуют такую информацию при звонке. Если у вас или ваших родных возникли вопросы, связанные с пенсией, то нужно позвонить в единый контактный центр СФР по телефону 8-800-10-000-01 либо обратиться в ближайшее отделение фонда.