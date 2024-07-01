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Updated Сегодня, 05:11

На речном вокзале в Перми оборудуют причалы для маломобильных жителей

На речном вокзале в Перми оборудуют причалы для маломобильных жителей

1 июля 2024, 05:09
Фото: Google maps
Цена контракта составила 2 млн рублей.

На речном вокзале в Перми оборудуют причалы для маломобильных граждан. Стоимость контракта составила 2 млн рублей. Заказчиком выступило Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Первым на это обратил внимание «Business Class».

Работы на объекте должны быть выполнены до 14 ноября 2024 года. Ранее, в 2022 году, строительная компания «Техдоргрупп» провела реконструкцию причалов.

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#Пермь#Госзакупки#Речной вокзал#Проекты для маломобильных граждан#Управление автомобильных дорог#Техдоргрупп#Реконструкция причалов
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