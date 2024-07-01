На речном вокзале в Перми оборудуют причалы для маломобильных жителей

На речном вокзале в Перми оборудуют причалы для маломобильных граждан. Стоимость контракта составила 2 млн рублей. Заказчиком выступило Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Первым на это обратил внимание «Business Class».