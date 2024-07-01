Названы пять мест для безопасного отдыха на водоемах Прикамья

Posted Сегодня, 04:16
Published Сегодня, 04:16
Modified Сегодня, 04:20
Updated Сегодня, 04:20
В Перми только пять мест рекреации соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям и пригодны для отдыха населения. Такие данные на 27 июня приводит пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.
Ведомство выдало пять санитарно-эпидемиологических заключений следующим местам отдыха:
Купаться в водоеме можно лишь при наличии санитарно-эпидемиологических заключений. Известно, что региональный Роспотребнадзор выдал одно заключение о несоответствии места рекреации необходимым требованиям — это зона рекреации в районе пермской КамГЭС.
Всего администрации городов и муниципалитетов планируют открыть 15 пляжей. Ситуация с мониторингом водоемов находится на контроле краевого Управления Роспотребнадзора.