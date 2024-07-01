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Posted Сегодня, 04:16

Published Сегодня, 04:16

Modified Сегодня, 04:20

Updated Сегодня, 04:20

Санитарно-эпидемиологическим нормам в Прикамье соответствуют пять пляжей

Названы пять мест для безопасного отдыха на водоемах Прикамья

1 июля 2024, 04:16
Фото: properm.ru

Санитарно-эпидемиологическим нормам в Прикамье соответствуют пять пляжей

Мониторинг санитарно-эпидемиологических и микробиологических показателей проходит еженедельно.

В Перми только пять мест рекреации соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям и пригодны для отдыха населения. Такие данные на 27 июня приводит пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.

Ведомство выдало пять санитарно-эпидемиологических заключений следующим местам отдыха:

  1. Кама в Пермском районе, ЗАО «Курорт Усть-Качка»;
  2. Сылва в поселке Новые Ляды, Пермь;
  3. Кама в районе автомоста, Пермь;
  4. Мотовилихинский пруд, Пермь;
  5. Кама, городской пляж в Чайковском.

Купаться в водоеме можно лишь при наличии санитарно-эпидемиологических заключений. Известно, что региональный Роспотребнадзор выдал одно заключение о несоответствии места рекреации необходимым требованиям — это зона рекреации в районе пермской КамГЭС.

Всего администрации городов и муниципалитетов планируют открыть 15 пляжей. Ситуация с мониторингом водоемов находится на контроле краевого Управления Роспотребнадзора.

В Роспотребнадзоре назвали пять пляжей, где в Прикамье можно безопасно отдохнуть
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#Общество#Пермь#Роспотребнадзор#Пляжи
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