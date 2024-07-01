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Posted Сегодня, 14:39

Published Сегодня, 14:39

Modified Сегодня, 14:49

Updated Сегодня, 14:49

Новосибирском зоопарке появились редкие гиены

1 июля 2024, 14:39
Из Ленинградской области в Новосибирский зоопарк были доставлены две пятнистых гиены. Этот вид африканских хищников появился здесь впервые.

Пятнистые гиены — самые крупные из всех видов гиен. Они живут в больших семьях, которые называются кланами. Зоологи ожидают, что привезенные в зоопарк гиены создадут свой собственный клан в будущем. На данный момент это — молодые особи, пишет sibdepo.ru со ссылкой на nsk.om1.ru.

Пятнистые гиены уже приспосабливаются к новому окружению. Они часто находятся в укрытиях и внимательно наблюдают за всем вокруг. Однако аппетит у животных отличный, что свидетельствует о успешном процессе адаптации.

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