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Posted Сегодня, 03:18

Published Сегодня, 03:18

Modified Сегодня, 03:20

Updated Сегодня, 03:20

В Перми открытие нового боулинг-центра перенесли на конец лета 2024 года

Открытие нового боулинг-центра в Перми опять перенесли

1 июля 2024, 03:18
Фото: unsplash.com

В Перми открытие нового боулинг-центра перенесли на конец лета 2024 года

Он мог начать работу уже в июне.

Сроки открытия нового боулинг-центра в торгово-развлекательном комплексе «Колизей Атриум» в Перми снова перенесли. На этот раз ожидается, что он заработает в августе нынешнего года. Задержка открытия связана с трудностями поставки нужного оборудования, сообщили изданию «Ъ-Прикамье» в группе компаний «РИАЛ», которая управляет торговым центром.

В апреле стало известно, что в ТРК «Колизей Синема» откроется спортивно-развлекательный комплекс для детей и подростков, площадь которого составит 2 тыс. кв. м. Потом сроки открытия перенесли на июль, затем — на июнь.

Открытие нового боулинг-центра в Перми ожидается в июне
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#Общество#Пермь#Развлечения#Боулинг#Колизей Атриум
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