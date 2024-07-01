Открытие нового боулинг-центра в Перми опять перенесли

Сроки открытия нового боулинг-центра в торгово-развлекательном комплексе «Колизей Атриум» в Перми снова перенесли. На этот раз ожидается, что он заработает в августе нынешнего года. Задержка открытия связана с трудностями поставки нужного оборудования, сообщили изданию «Ъ-Прикамье» в группе компаний «РИАЛ», которая управляет торговым центром.