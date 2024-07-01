Открытие нового боулинг-центра в Перми опять перенесли

Posted Сегодня, 03:18
Published Сегодня, 03:18
Modified Сегодня, 03:20
Updated Сегодня, 03:20
Сроки открытия нового боулинг-центра в торгово-развлекательном комплексе «Колизей Атриум» в Перми снова перенесли. На этот раз ожидается, что он заработает в августе нынешнего года. Задержка открытия связана с трудностями поставки нужного оборудования, сообщили изданию «Ъ-Прикамье» в группе компаний «РИАЛ», которая управляет торговым центром.
В апреле стало известно, что в ТРК «Колизей Синема» откроется спортивно-развлекательный комплекс для детей и подростков, площадь которого составит 2 тыс. кв. м. Потом сроки открытия перенесли на июль, затем — на июнь.