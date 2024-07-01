Пермская краевая музыкальная школа начала прием заявлений

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
С 1 июля Пермская краевая специальная музыкальная школа начала принимать заявления на поступление. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Дмитрий Махонин.
Подать документы можно до 10 августа. Прослушивания претендентов пройдут с 11 по 19 августа, а с сентября здесь начнут обучение 350 школьников.
В школе создан концертно-репетиционный зал, есть несколько локаций для концертов, студии звукозаписи и общежитие на 100 мест. Вокруг комплекса уже благоустроена территория для занятий спортом и прогулок.
Школа будет обучать музыкантов по 21 творческому направлению, а ее основная цель — обеспечение пермских театров и музыкальных коллективов профессионалами.