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Published Сегодня, 10:10

Modified Сегодня, 10:12

Updated Сегодня, 10:12

Пермская краевая музыкальная школа начала прием заявлений

Пермская краевая музыкальная школа начала прием заявлений

1 июля 2024, 10:10
Фото: пресс-служба правительства Пермского края
Прослушивания претендентов пройдут с 11 по 19 августа.

С 1 июля Пермская краевая специальная музыкальная школа начала принимать заявления на поступление. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

Подать документы можно до 10 августа. Прослушивания претендентов пройдут с 11 по 19 августа, а с сентября здесь начнут обучение 350 школьников.

В школе создан концертно-репетиционный зал, есть несколько локаций для концертов, студии звукозаписи и общежитие на 100 мест. Вокруг комплекса уже благоустроена территория для занятий спортом и прогулок.

Школа будет обучать музыкантов по 21 творческому направлению, а ее основная цель — обеспечение пермских театров и музыкальных коллективов профессионалами.

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#Культура#Искусство#Музыкальная школа#Краевая музыкальная школа
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