Пермские туристы застряли в районе затопления в Челябинской области

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
В эти выходные спасатели Усть-Катавского отряда областной ПСС спасли туристов, оказавшихся в затопленных районах на берегу Юрюзани. Причиной выхода реки за берега стали обильные осадки в Челябинской области. Сообщение об этом появилась в группе Поисково-спасательной службы Челябинской области во ВКонтакте.
В субботу, 29 июня, спасатели начали осмотр береговой линии, обследовав наиболее популярные места ночных стоянок среди любителей водного туризма. В ходе спасательной операции об возможном осложнении ситуации были предупреждены другие туристические группы.
Подъем воды начался ночью. Из-за этого отрезанными от дорог оказались несколько туристических баз, в том числе «Серебряный ключ» и «Песчаная коса», где отдыхали туристы из Челябинской области, Самарской области, городов Тольятти, Ижевск, Пермь.
Так, 30 июня, туристы были эвакуированы с затопленных участков. «В общей сложности 14 спасателей Усть-Катавского отряда на автомобилях повышенной проходимости эвакуировали 213 человек, в том числе 19 детей», сообщили в пресс-службе ППС Челябинской области.