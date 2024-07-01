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Пермские туристы застряли в районе затопления в Челябинской области

Пермские туристы застряли в районе затопления в Челябинской области

1 июля 2024, 10:15
Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области
Спасателями были эвакуированы 213 человек.

В эти выходные спасатели Усть-Катавского отряда областной ПСС спасли туристов, оказавшихся в затопленных районах на берегу Юрюзани. Причиной выхода реки за берега стали обильные осадки в Челябинской области. Сообщение об этом появилась в группе Поисково-спасательной службы Челябинской области во ВКонтакте.

В субботу, 29 июня, спасатели начали осмотр береговой линии, обследовав наиболее популярные места ночных стоянок среди любителей водного туризма. В ходе спасательной операции об возможном осложнении ситуации были предупреждены другие туристические группы.

Подъем воды начался ночью. Из-за этого отрезанными от дорог оказались несколько туристических баз, в том числе «Серебряный ключ» и «Песчаная коса», где отдыхали туристы из Челябинской области, Самарской области, городов Тольятти, Ижевск, Пермь.

Так, 30 июня, туристы были эвакуированы с затопленных участков. «В общей сложности 14 спасателей Усть-Катавского отряда на автомобилях повышенной проходимости эвакуировали 213 человек, в том числе 19 детей», сообщили в пресс-службе ППС Челябинской области.

Видео: Поисково-спасательная служба Челябинской области
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