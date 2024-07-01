Пермские туристы застряли в районе затопления в Челябинской области

В эти выходные спасатели Усть-Катавского отряда областной ПСС спасли туристов, оказавшихся в затопленных районах на берегу Юрюзани. Причиной выхода реки за берега стали обильные осадки в Челябинской области. Сообщение об этом появилась в группе Поисково-спасательной службы Челябинской области во ВКонтакте.