Пермский автодилер и «ГАЗ» разрешили спор вокруг товарного знака

Posted Сегодня, 05:03
Published Сегодня, 05:03
Modified Сегодня, 05:05
Updated Сегодня, 05:05
Завершился спор, касавшийся логотипа пермской автомобильной компании Verra. Из-за его схожести с исторической эмблемой автомобиля ГАЗ-13 «Чайка», ПАО «ГАЗ» не мог зарегистрировать знак за собой, сообщает «Коммерсант-Прикамье».
Товарный знак «Чайка» был зарегистрирован горьковским автомобильным заводом в Федеральной службе по интеллектуальной собственности. ПАО «ГАЗ» официально отказалось от претензий к Verra, чья эмблема визуально похожа на регистрируемый товарный знак, официально подтвердили в Роспатенте отсутствие претензий.
В апреле 2021 года автомобильный завод подал в Федеральную службу по интеллектуальной собственности заявку на регистрацию эмблемы «Чайка» в качестве товарного знака предприятия, но получил отказ. В Роспатенте провели экспертизу и установили, что визуально схожий товарный знак в 2019 году уже был закреплен за пермской автомобильной компанией Verra (дилер Toyota, Lexus, Porsche, Exeed, Geely, Changan, GAC, Skywell и «Москвич»). ГАЗ направил в Роспатент возражение против предоставления правовой охраны бренду Verra, настаивая, что именно он изначально является правообладателем данной эмблемы.
Возражение ведомство также не удовлетворило. Ненормативный акт Роспатента с отказом в удовлетворении возражения ПАО решило оспорить в суде. Verra была привлечена к рассмотрению спора в качестве третьего лица. Суд обязал Роспатент вновь изучить пояснения ПАО и тщательнее разобраться в ситуации. В Verra заявляли о готовности уступить эмблему заводу и выразили готовность к сотрудничеству и урегулированию спора мирным путем. В результате повторного рассмотрения товарный знак был зарегистрирован автомобильным заводом.
В компании Verra рассказали, что предложили ряд идей для совместной работы.