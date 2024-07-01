Пермский автодилер и «ГАЗ» разрешили спор вокруг товарного знака

В апреле 2021 года автомобильный завод подал в Федеральную службу по интеллектуальной собственности заявку на регистрацию эмблемы «Чайка» в качестве товарного знака предприятия, но получил отказ. В Роспатенте провели экспертизу и установили, что визуально схожий товарный знак в 2019 году уже был закреплен за пермской автомобильной компанией Verra (дилер Toyota, Lexus, Porsche, Exeed, Geely, Changan, GAC, Skywell и «Москвич»). ГАЗ направил в Роспатент возражение против предоставления правовой охраны бренду Verra, настаивая, что именно он изначально является правообладателем данной эмблемы.