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Published Сегодня, 15:30

Modified Сегодня, 15:32

Updated Сегодня, 15:32

Пермячка на золотистом Daewoo Matiz не справилась с управлением и погибла в ДТП

Пермячка на золотистом Daewoo Matiz не справилась с управлением и погибла в ДТП

1 июля 2024, 15:30
Фото: 1MI
Обнаружено тело женщины, которую искали неделю.
Сюжет
Дтп

66-летняя женщина, передвигавшаяся на золотистом Daewoo Matiz, которая пропала 23 июня, найдена погибшей. Об этом сообщает поисковый отряд «Регион59».

Пермячка выехала из деревни Масленники в Кунгурском округе. С момента пропажи о её местонахождении было неизвестно. Женщина нуждалась в медицинской помощи.

Сейчас волонтеры сообщили о том, что тело женщины найдено. По данным Properm.ru, покойная не справилась с управлением и погибла в ДТП в тот же день, 23 июня.

#Происшествия#Дтп
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