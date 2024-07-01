Пермячка на золотистом Daewoo Matiz не справилась с управлением и погибла в ДТП

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:32
Updated Сегодня, 15:32
66-летняя женщина, передвигавшаяся на золотистом Daewoo Matiz, которая пропала 23 июня, найдена погибшей. Об этом сообщает поисковый отряд «Регион59».
Пермячка выехала из деревни Масленники в Кунгурском округе. С момента пропажи о её местонахождении было неизвестно. Женщина нуждалась в медицинской помощи.
Сейчас волонтеры сообщили о том, что тело женщины найдено. По данным Properm.ru, покойная не справилась с управлением и погибла в ДТП в тот же день, 23 июня.