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Published Сегодня, 06:31

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Updated Сегодня, 06:33

Жительница Перми спряталась от полицейских в шкафу

Пермячка пряталась от правосудия в шкафу, но ее все равно нашли

1 июля 2024, 06:31
Фото: ideogram.ai

Жительница Перми спряталась от полицейских в шкафу

Злоумышленница пыталась скрыться от полиции в шкафу.

Осужденная и объявленная в розыск пермячка пряталась в шкафу от полицейских. В июне текущего года во время патрулирования сотрудники полиции задержали женщину в одной из квартир дома в Орджоникидзевском районе.

Еще в ноябре прошлого года злоумышленницу осудили за кражу (ч. 1 ст. 158 УК РФ), суд приговорил ее к 150 часам обязательных работ. Но пермячка решила не отбывать наказание и скрылась от контроля уголовно-исполнительной инспекции. Ее объявили в розыск.

Орджоникидзевский районный суд рассмотрел представление руководителя уголовно-исполнительной инспекции о заключении женщины под стражу на срок 17 суток. Суд удовлетворил представление. Пермячку отправили под стражу до решения вопроса о замене ей наказания. Как рассказали в пресс-службе Пермского краевого суда, постановление еще не вступило в силу.

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